CCOO firma parcialmente el Plan de Igualdad de Hitachi y rechaza el "veto" a miembros cordobeses de la negociación

Factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha aceptado firmar parcialmente el Plan de Igualdad de Hitachi Energy, que será de aplicación en todos los centros de la compañía japonesa en España (Córdoba, Vizcaya, Zaragoza, Barcelona y Madrid), si bien ha rechazado "el veto de la empresa a dos miembros de la comisión negociadora, dos delegados de la planta de Córdoba que fueron vetados por la empresa, que entiende que han sido revocados".

A este respecto y a través de una nota, el Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha recordado que "la revocación del Colegio de Oficinas de Hitachi Energy Córdoba no ha sido admitida a registro por la autoridad laboral, por lo que la revocación queda sin efecto y, por ello", entiende CCOO que "estos dos delegados están plenamente legitimados para formar parte del proceso de firma del Plan de Igualdad".

CCOO ha reiterado ante la dirección de la empresa que su posicionamiento se centra "exclusivamente" en su propia actuación, "evitando valorar las decisiones de otras organizaciones sindicales minoritarias". Además, ha insistido en que "la comisión negociadora debe mantener su composición original", advirtiendo que "cualquier modificación podría ser contraria a la legalidad vigente".

En este sentido, la organización sindical ha señalado que, "según la normativa aplicable, únicamente una comisión válidamente constituida tiene capacidad para negociar y firmar un plan de igualdad" y, a este respecto, ha subrayado que "anteriores intentos de deslegitimar" a sus delegados "fueron anulados por la Administración", por lo que respetará "la resolución emitida el pasado 17 de marzo de 2026, que rechaza la citada revocación".

Pese a estas discrepancias, CCOO ha optado por "una firma parcial", argumentando que no quiere ser responsable de los efectos negativos derivados de la ausencia de un Plan de Igualdad en la empresa. No obstante, el sindicato ha aclarado que "esta firma no implica la aceptación de los cambios en la composición de la comisión", ni limita sus "futuras acciones legales, que podrán ejercerse para defender" su participación y "garantizar el cumplimiento de la legalidad".