CCOO habilita un canal para atender los accidentes laborales derivados de los terremotos en Granada

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Granada pone a disposición de los trabajadores su gabinete de salud laboral y sus servicios técnicos-jurídicos para canalizar incidencias y accidentes de trabajo derivados de los terremotos que han sacudido la provincia granadina desde el pasado 15 de agosto; los últimos, este mismo martes.

Desde CCOO, instan a las administraciones públicas y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que "redoblen la vigilancia en los centros de trabajo para prevenir cualquier daño derivado de los episodios sísmicos que está sufriendo nuestra provincia".

Igualmente, "exige" al empresariado granadino que los centros de trabajo, instalaciones y equipos potencialmente afectados "sean comprobados antes de exponer nuevamente a la plantilla a un entorno laboral que pueda haber cambiado, y se implanten medidas preventivas como puede ser la modalidad de teletrabajo en los puestos que sea viable organizativamente".

Los terremotos registrados en Granada "pueden generar o agravar riesgos en los centros y lugares de trabajo, por lo que resulta necesario extremar las medidas preventivas y comprobar las condiciones de seguridad antes de continuar determinadas actividades", ha advertido el sindicato en una nota.

Los efectos de un terremoto "no siempre son visibles inicialmente" y pueden producir desplazamientos, fisuras, pérdida de estabilidad o desprendimientos de elementos constructivos, falsos techos, fachadas, cerramientos, estanterías, equipos, materiales almacenados e instalaciones, incrementando el riesgo de caída de objetos, golpes, atrapamientos o incluso colapsos parciales.

Especial atención requieren los trabajos en altura, especialmente sobre cubiertas, andamios, plataformas elevadoras, escaleras y estructuras auxiliares, donde "una alteración de la estabilidad puede incrementar significativamente el riesgo de caída a distinto nivel".