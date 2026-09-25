CCOO-Jaén pide asegurar el derecho al aborto libre y seguro en la sanidad pública y denuncia la "brecha" en la provincia

Silvia Cazalilla y Silvia de la Torre en la comparecencia sobre el derecho al aborto. - CCOO-JAÉN

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Jaén ha exigido garantizar el "derecho al aborto libre, seguro y gratuito" en la sanidad pública, especialmente en esta provincia, donde "directamente no se puede abortar" por voluntad propia ni siquiera a través de clínicas concertadas y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) solo practica interrupciones voluntarias del embarazo por "prescripción médica".

La secretaria general del sindicato, Silvia de la Torres, y la Secretaría de la Mujer, Silvia Cazalilla, han trasladado este viernes esta demanda en el marco de la celebración, el 28 de septiembre, del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.

Una jornada ante la que han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía y a la clase trabajadora a sumarse a las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista bajo el lema 'Ni un paso atrás. Nosotras decidimos'.

Al respecto, han defendido el derecho a decidir sobre la propia maternidad, la salud sexual y los derechos reproductivos forma parte indiscutible de la dignidad, autonomía y libertad de las mujeres, según ha informado CCOO-Jaén. Sin embargo, pese a los avances legislativos de los últimos años, el cumplimiento efectivo de las leyes en el ámbito sanitario público sigue "estando muy lejos de lo deseable".

"Es una anomalía democrática en la sanidad pública jiennense, que a día de hoy no se pueda abortar en la red sanitaria provincial", han denunciado las responsables sindicales.

Según han indicado, el 78,74 por ciento de los abortos en España se realizan en centros privados y en Andalucía solo el 0,2 por ciento se practican en hospitales públicos, lo que han calificado de "anomalía absoluta" dentro del sistema de coberturas de la sanidad pública

Esta brecha es "especialmente sangrante" en Jaén, donde "no es posible el aborto en ningún centro sanitario". Así, "los 778 abortos que tuvieron lugar en 2025 en la provincia fueron derivados a centros privados" que, además, están fuera de ella, "lo que obliga a las mujeres a tener que desplazarse a otras capitales andaluzas".

"Es inaceptable que en nuestra provincia y en el conjunto de Andalucía, la inmensa mayoría de las mujeres que deciden abortar tengan que acudir a clínicas privadas concertadas. Aunque la prestación económica se cubra, derivar la IVE fuera de la sanidad pública perpetúa el estigma, genera desigualdades según el código postal o la situación socioeconómica y expone a las mujeres a las presiones y acosos de los grupos antielección. Ninguna mujer debe sufrir trabas ni tensiones por ejercer un derecho legalmente reconocido", ha afirmado Cazalilla.

Ha subrayado, igualmente, que las mujeres tienen "derecho a recibir información completa y fehaciente y a decidir libremente entre el método farmacológico o el quirúrgico según sus preferencias". Algo para lo que la sanidad pública andaluza debe contar con los recursos, formación y personal necesarios en todo el territorio.

Por otra parte, desde CCOO se ha denunciado la "inacción administrativa" en Andalucía con respecto a los registros de objetores de conciencia. De este modo, pese a que el Ministerio de Sanidad fijó los requisitos para crear los registros de profesionales objetores en diciembre de 2024, "el proceso sigue eternizándose sin ejecutarse con efectividad".

"La objeción de conciencia no puede ser una coartada estructural para desmantelar la prestación en la sanidad pública. Exigimos la puesta en marcha inmediata del registro de objetores en Andalucía para que los hospitales públicos garanticen equipos sanitarios dispuestos a prestar el servicio", ha asegurado.

Junto a ello, el sindicato ha urgido a la actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, tras "más de 15 años sin revisarse", y ha instado a respaldar el "blindaje constitucional del derecho al aborto como garantía frente a los discursos e iniciativas de carácter reaccionario".

"La defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos sigue siendo hoy una necesidad y una urgencia. Por eso, desde CCOO-Jaén llamamos a toda la afiliación y a la ciudadanía jiennense a llenar las calles y participar activamente en los actos y manifestaciones convocadas por el movimiento feminista este 28 de septiembre", ha concluido la Secretaria de la Mujer.