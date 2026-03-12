CCOO-A lamenta que el Pacto por Andalucía "prioriza" medidas empresariales sobre necesidades sociales

Imagen de archivo de CCOO en una manifestación. - CCOO

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A ha lamentado el "profundo desequilibrio" que, tres años después de la firma del Pacto por Andalucía, existe en la aplicación del acuerdo, que "prioriza medidas empresariales sobre necesidades sociales". Entre los retrasos más llamativos, ha destacado, están el del Bono Carestía y el del Bono Familia, así como el incumplimiento del Pacto por la Atención Primaria.

Según ha informado CCOO en una nota, el próximo 13 de marzo se cumplirán tres años de la firma del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. En este sentido, el sindicato ha manifestado "graves deficiencias" en su ejecución, especialmente en las medidas sociales respecto a las dirigidas al empresariado.

Para la central sindical, "estas últimas se han desarrollado con mucha más agilidad, celeridad y mayor presupuesto que muchas de las medidas dirigidas a la ciudadanía en general o a colectivos vulnerables".

Por tanto, "esta actitud demuestra, una vez más, que la prioridad del Gobierno andaluz está en la resolución de las reivindicaciones empresariales por encima del refuerzo de los servicios públicos, el apoyo a las familias vulnerables o la resolución de sus grandes problema (empleo, vivienda o igualdad)".

Además, "a ello se ha sumado que algunas de las medidas tomadas con carácter unilateral han roto el consenso y han perjudicado de manera muy profunda tanto los objetivos de mejora e impulso que se pretendían con la firma del Pacto como, en algunos casos, los derechos e igualdad de oportunidades de la ciudadanía y trabajadores". Tal es el caso del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa.

Otros ejemplos son el modelo de financiación de las universidades públicas; los diversos planes de choque en materia de sanidad; el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda en Andalucía; la sucesiva actualización de los precios de la dependencia; o la numerosa normativa de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales.

En cuanto a los retrasos en la ejecución, CCOO ha calificado de "inaceptable" el que se ha dado en medidas urgentes recogidas en el llamado 'bloque I de carácter urgente para apoyo a familias y personas trabajadoras'.

Así, para CCOO es "inaceptable que el Bono Carestía todavía no haya terminado de ejecutarse quedando miles de solicitudes sin resolver o que el Gobierno andaluz siga sin adjudicar los contratos para poner en marcha la tarjeta monedero del Bono Familia".

En cuanto al Pacto por la Atención Primaria, firmado en mayo de 2023, la organización sindical ha dejado claro que "no admitimos que se valore por la administración como medida ejecutada" y ha puesto de manifiesto incumplimientos flagrantes como que no se destine, al menos, el 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria; no se ha cumplido la reducción de cupos a 1.300 tarjetas en medicina de familia y enfermería, y 900 en pediatría.

Además, no se han adecuado los puestos de dispositivos de apoyo ni reorganizado las urgencias extrahospitalarias y "seguimos esperando la puesta en marcha urgente de un Plan contra la Siniestralidad Laboral ante una lacra que no cesa", ha apuntado.

Asimismo, CCOO también ha llamado la atención sobre las "graves carencias" en el refuerzo de los servicios públicos esenciales como es el caso de la sanidad. "Valoramos el diálogo social, pero siguen siendo muy deficientes las medidas estructurales y rechazamos la externalización de pruebas al ámbito privado", ha subrayado.

En cuanto a dependencia y servicios sociales, el sindicato ha avisado de una "ausencia de planificación y voluntad política para mejorar el sistema".

En materia educativa, ha advertido de una "total paralización" en gratuidad infantil o lucha contra el fracaso escolar, mientras manifiesta una "deriva imparable hacia el deterioro y la privatización" en las universidades y una "privatización imparable en Andalucía en la Formación Profesional".

Igualmente, la vivienda es otra de las cuestiones que más preocupa a CCOO, que lamenta que las medidas recogidas en el Pacto que se han adoptado son las que "benefician principalmente a las empresas y no protegen a quienes más lo necesitan, como es el caso de que el Gobierno andaluz se niegue a la declaración de zonas tensionadas". Ante esa situación, el sindicato ha insistido en exigir un "cambio de rumbo para que la vivienda sea un derecho y no un privilegio".

Por último, CCOO ha calificado de "escasa" la ejecución de medidas en materia de igualdad y ha exigido "avances urgentes" frente a la violencia de género, como revisar el protocolo marco que "sigue en estudio tres años después de la firma del Pacto y diez años después de su diseño".