CCOO manifiesta la "poca contundencia" por parte de la Inspección de Trabajo de Granada en el sector de la construcción

Archivo - Trabajadores del sector de la construcción realizan su tarea en una edificación durante un mes de verano. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO del Hábitat de Granada ha criticado la que considera "poca contundencia" por parte de la Inspección de Trabajo de Granada en el sector de la construcción. Según señalan en un comunicado, las cifras al respecto evidencian "una preocupante laxitud sancionadora", y suponen "inacción" por parte de esta institución respecto a la salud y la seguridad del sector de la construcción de la provincia, que se expone a diario a temperaturas extremas y peligros extremos durante todo el año.

Según los datos de CCOO del Hábitat de Granada, en este sector se han interpuesto 80 denuncias en el año 2024, mientras que en el año 2025 se han interpuesto 30 denuncias derivadas del denominado "golpe de calor". Y de otra parte, a fecha de hoy, ya son seis denuncias en el mismo sentido.

CCOO señala en el comunicado que la construcción en Granada engloba a 23.800 personas trabajadoras en la provincia y se ha cobrado la vida de siete trabajadores desde el año 2023. Además, exponen que son centenares los accidentes leves, graves o muy graves.

"Durante todo el año, visitamos las obras de la provincia para detectar las posibles insuficiencias en materia de prevención, intensificando esta labor durante el periodo estival de verano, ya que durante estos meses de calor extremo se puede agravar y causar múltiples accidentes laborales", afirma la secretaria general de CCOO del Hábitat de Granada, María Angustias Díaz.

El sindicato CCOO de Hábitat de Granada asevera poder entender entender la falta de medios que tiene la Inspección de Trabajo para visitar todas las obras denunciadas en el menor tiempo posible; "pero lo que no podemos entender es la falta de contundencia de esta institución, donde son mínimas las multas a empresas infractoras".

Según el sindicato, aproximadamente de las 120 denuncias planteadas en los últimos tres años no llegan ni a diez las sanciones económicas interpuestas por parte de la Inspección a estas empresas y el resto solo se quedan en meros "avisos" o requerimientos que no llevan aparejada sanción alguna, según detalla Antonia Cabrera, Secretaria de acción sindical de CCOO del hábitat de Granada.

Díaz apunta que esta desproporción en relación a denuncias y sanciones transmite un mensaje muy peligroso. "Sale muy barato infringir la ley de prevención de riesgos laborales en Granada y jugar con la vida de las personas trabajadoras. Esta falta de contundencia y en algunos casos la pasividad de la inspección de trabajo, puede acarrear una situación que perjudica claramente a los trabajadores, porque las empresas saben que se puede incumplir la ley y aquí no pasa nada", expone.

Para CCOO, este comportamiento cuanto menos "débil" de la Inspección de Trabajo hacia las empresas infractoras es incomprensible. "Nadie puede perder la vida por el mero hecho de ir a trabajar y ni tan siquiera sufrir un accidente laboral que le puede cambiar el rumbo de su vida y de sus familias, es por todo ello que desde CCOO del Hábitat no descartamos anunciar próximas movilizaciones ante el organismo de la Inspección de Trabajo de Granada", señala con contundencia Angustias Díaz.