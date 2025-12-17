Archivo - CCOO-A pide medidas reales y efectivas al gobierno Andaluz ante la escalada incontrolada del precio de la vivienda. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Juventud de CCOO de Andalucía, María Núñez, ha detallado este miércoles la situación de la vivienda en la comunidad. En este sentido, CCOO-A ha pedido medidas "reales" y "efectivas" al gobierno Andaluz ante la escalada incontrolada del precio de la vivienda.

Según ha explicado CCOO-A en una nota, en los últimos meses el precio de la vivienda ha aumentado hasta situarse en un 12,4 por ciento por encima de lo registrado hace un año, un 31 por ciento en comparación con los precios de hace tres años. A ello, se ha sumado el incremento de la cuota hipotecaria media que ha alcanzado los 718 euros mensuales, según ha resaltado Núñez.

Por otra parte, el mercado del alquiler tampoco ha ofrecido un respiro, según ha indicado la secretaria de Juventud que ha señalado que "el precio medio del metro cuadrado en Andalucía ha aumentado un 18 por ciento en el último año, dificultando gravemente el acceso a una vivienda digna para miles de personas".

Para CCOO, esta situación "evidencia la falta de interés del Gobierno andaluz por mejorar la situación de quienes realmente necesitan una vivienda". Además, para el sindicato "año tras año, las familias trabajadoras ven como el acceso a un hogar se vuelve cada vez más inalcanzable, sin que se adopten medidas eficaces para frenar esta escalada de precios".

Por último, Núñez ha subrayado que "no es aceptable escudarse en una ley de vivienda que beneficia principalmente a las empresas y no protege a quienes más lo necesitan" y ha puntualizado que "la vivienda debe ser un derecho, no un privilegio".