CCOO pide un Observatorio de Agresiones para aplicar medidas "efectivas" que disminuyan ataques a profesionales del SAS

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha alertado este lunes que las agresiones en el ámbito sanitario "vuelven a sacudir con fuerza" a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya que "ya que cada día de 2021 tres trabajadores sufrieron una agresión en su centro de trabajo" y reclama a la administración un Observatorio de Agresiones para analizar y evaluar los motivos de las agresiones e implantar medidas "reales y efectivas" que hagan disminuir "esta oleada de intimidación".

El sindicato ha detallado a través de un comunicado que esta conclusión se desprende de un estudio que ha elaborado la organización durante los años 2007-2021, a partir de los datos del Registro Informatizado de Agresiones (RIAC) por provincias. "Todas aquellas agresiones que no han sido denunciadas quedan fuera de este informe, aunque tenemos constancia que cerca de un 20% no trasciende y, por tanto, tampoco se registra", ha señalado el autor del citado estudio, Rafael González.

El estudio de CCOO evidencia que un 14,66% del personal del SAS, es decir, 14.982 personas, ha sufrido alguna agresión durante el periodo analizado por esta organización sindical, para lo que ha utilizado los datos del censo de febrero de 2019, "al no disponer de datos actuales y reales de plantilla".

Para CCOO, "lo más preocupante" es el aumento de las agresiones físicas, ya que, con respecto al año 2020, este tipo de ataques se incrementaron en 2021 un 30,68%. Por su parte, las agresiones no físicas aumentaron ese año casi un 13%, con cifras similares a 2018. "Con estos datos podemos decir con indignación e impotencia que se ha pasado directamente de los aplausos a las agresiones", ha aseverado González.

Respecto a las provincias más afectadas, el estudio de CCOO advierte que Málaga, con 50 agresiones físicas, y Sevilla, con 197 no físicas, son las provincias que lideran este ranking "tan negativo" en 2021.

Por su parte, los lugares donde más agresiones se producen son consulta médica (24,25%), admisión (17,14%) y urgencias (13,68%). "Hay que destacar que el personal de gestión y servicios, que ocupa específicamente la admisión de los centros, no presenta una alta cifra en número como categoría, por ello no aparece como de los colectivos más afectados", ha explicado el dirigente sindical, añadiendo que "sin embargo, está en el segundo puesto donde más agresiones se producen, lo que indica que porcentualmente presenta más agresiones que el resto del personal sanitario o no sanitario".

La responsable de Salud Laboral de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS-CCOO) Andalucía, Rosa María Martín, ha insistido, entre otras propuestas, en "la necesidad de la cobertura del cien por cien de toda la plantilla en los centros con mayor riesgo y cambios legislativos para aumentar las penas y las cuantías económicas derivadas de las multas por agresiones".

Por último, ha pedido a la Administración que "proponga por fin al órgano competente el establecimiento de un régimen sancionador para los usuarios y que aumenten los vigilantes de seguridad en los centros donde se produzcan agresiones físicas a partir de un porcentaje".