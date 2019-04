CCOO prepara propuestas para "minimizar el impacto" del ERE de Supersol y conoce su plan de modificación de horarios

Publicado 24/04/2019 13:43:45 CET

La Federación de Servicios de CCOO preparará "propuestas" encaminadas a "minimizar el impacto" del expediente de regulación de empleo (ERE) que plantea Supersol, empresa de la que el sindicato ya ha recibido su "propuesta de modificación de horarios" que "afectará casi a la totalidad de la plantilla, a excepción de las concreciones de horario por cuidado de hijos y familiares".

Así lo indica la citada federación de CCOO en un comunicado tras una reunión con representantes de la empresa que han aportado al sindicato "documentación" solicitada en una "reunión anterior". De esta manera, "se han resuelto dudas sobre cuestiones necesarias" para que el sindicato pueda "concretar la propuesta de CCOO para el ERE y para los horarios".

En todo caso, el sindicato avanza que considera "clave" en dicho ajuste de plantilla que "haya voluntariedad en los afectados, y en materia de horarios que se concilie la vida personal y laboral", y así lo ha trasladado a la empresa, según asegura.

El sindicato explica que, "con respecto a los criterios que la empresa ha tenido para el cálculo de la productividad", sobre lo que CCOO "manifestó que era insuficiente el número de personas que finalmente se quedan en las tiendas tras las medidas propuestas por la empresa", desde Supersol les trasladan que "se ha tomado el criterio de productividad de las tiendas más efectivas de la compañía que, además de productividad, dan buena atención al cliente".

La empresa "traslada que no hay necesidad de cubrir la distribución irregular, puesto que se da de forma excepcional y, por lo tanto, no se puede contemplar su cobertura", e informa de que, "en caso de que se pudiera vender alguna tienda, se haría con el personal de la misma", según CCOO, que también agrega que Supersol aclara sobre los eventuales que "son puestos que se van amortizar con los vencimientos de sus contratos".

De igual modo, la propuesta de modificación de horarios que ha trasladado Supersol "está basada en adaptar los horarios a las necesidades de las tiendas, donde se respeten tanto los descansos entre jornadas --12 horas--, como el descanso semanal --48 horas--", según explica CCOO, que "analizará la propuesta", si bien valora "positivamente que, por fin, en Supersol se vaya a respetar los descansos que marca la ley".

CCOO sigue "poniendo en cuestión que el 'recorte' de personal que se va a hacer no vaya a afectar en la calidad del servicio, sobre todo teniendo en cuenta que hay vacantes producto de la aplicación de la jornada irregular que nos dice que no se van a cubrir y, además, con el número de eventuales que no van a ser renovados".

En este sentido, CCOO ha preguntado a la empresa "sobre si se van a producir los refuerzos que tradicionalmente se hacen en las campañas de verano", y "la empresa ha confirmado que habrá contratación en dichos periodos".

El ERE previsto por Supersol afecta a 404 personas tras el cierre de 21 tiendas ubicadas en siete provincias españolas. Así, contempla cerrar nueve en Cádiz --en Rota, Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Algeciras, San Fernando, en la Avenida del Perú de la capital y tres en Jerez--; cinco en Granada --en Motril, La Zubia, Santa Fe y en Cartuja y Martínez Campos, en la capital--; tres en Huelva --en el Paseo Chocolate de Isla Cristina, en Alanís y Galaroza--; dos en Madrid --Collado Villalba y Moralzarzal--; una en Guadalajara y una en Melilla (San Lorenzo).