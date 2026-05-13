CCOO-A solicita al Defensor del Pueblo presentación de recurso inconstitucionalidad contra la Ley 1/2026 Universitaria

Imagen de archivo de la Universidad de Granada. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Andalucía se ha dirigido al Defensor del Pueblo solicitando, tras su valoración jurídica, la presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2026, de 20 de febrero, Universitaria para Andalucía (LUPA), publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Esta norma, que viene a sustituir al Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, se ha tramitado por la vía de urgencia y aprobado en solitario por el PP, contando sólo con los informes del gabinete jurídico y del Consejo Consultivo de Andalucía, tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

La federación de Enseñanza de CCOO ha explicado que el Gobierno andaluz no ha solicitado el dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía, "lo que evidencia su falta de voluntad para contar con un consenso social real y con la comunidad universitaria".

Tras la valoración del nuevo texto legal, CCOO entiende que la nueva regulación puede incurrir en vulneración de los artículos 27 y 149 de la Constitución Española, toda vez que considera que se podrían estar lesionando los principios constitucionales de la autonomía universitaria en sus dimensiones de capacidad de las universidades de autogobierno y autorregulación, para establecer una línea docente e investigadora propia y de autonomía económica y financiera; además de invadir competencias reservadas al Estado y desarrolladas mediante una ley orgánica (la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario español), como es la de la creación de figuras docentes e investigadoras, o la del profesor ayudante, suprimida por la normativa estatal.

El sindicato ha señalado que "estamos ante una norma que no contiene un compromiso financiero que garantice la sostenibilidad del sistema universitario público, lo que amenaza la viabilidad y estabilidad del mismo".

Asimismo, CCOO ha señalado que la norma "incorpora mecanismos de intervención e injerencia de la administración autonómica en ámbitos propios de la gobernanza universitaria: la norma consagra un modelo de intervención de la administración en la gobernanza y gestión universitaria, que extiende su control a cuestiones como la autorización de las RPTs, de las promociones y sustituciones del personal, y el control del ejercicio presupuestario".

Como ha dejado claro la federación, "la LUPA representa un modelo de lo que no debe ser una ley autonómica universitaria ya que consagra el intervencionismo en la autonomía y la vida universitaria, cuestiona la viabilidad del modelo público universitario al tiempo que da rango de ley al modelo de la universidad como oportunidad de negocio".

"Estamos ante una norma que contiene elementos regresivos que pueden suponer un cambio de modelo que podría afectar gravemente al sistema público de educación superior en Andalucía al tiempo que se vulnera el marco de derechos definidos constitucionalmente".

Desde el sindicato han insistido en que "no se debe olvidar que las leyes autonómicas son una manifestación legítima del autogobierno territorial, pero solo son válidas cuando respetan el marco constitucional y el reparto competencial establecido por la Constitución Española".