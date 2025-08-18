CCOO y UGT advierten de la falta de "atención médica" en el consultorio del barrio de Cuevas de Baza de Granada

Archivo - Concentración por el estado de la sanidad pública a las puertas del Hospital Comarcal de Baza. Imagen de archivo. - UGT - Archivo

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Granada han denunciado este lunes públicamente la "insostenible situación" que, en su opinión, atraviesa el consultorio médico del Ángel, ubicado en el Barrio de las Cuevas de Baza (Granada), ya que, según han alertado, desde principios de este mes de agosto dicho centro se ha quedado "sin servicio médico debido a las vacaciones de la facultativa titular y su inexistente sustitución".

Según han detallado los sindicatos en una nota de prensa, esta falta de cobertura "está afectando gravemente" a los residentes del barrio, una población de avanzada edad y con "recursos económicos limitados". A la par, han puntualizado que, para estas personas, "desplazarse al centro de salud de Baza supone una dificultad considerable, máxime cuando no tienen asignado un médico".

Al respecto, los vecinos han intentado formalizar reclamaciones para denunciar la situación, frente a lo cual se han encontrado "muchos impedimentos". De este modo, ante la "falta de respuesta", CCOO y UGT han recibido todas las quejas para que realizar una denuncia pública y "visibilizar la problemática", ha añadido el comunicado.

"Esta situación es una muestra más del abandono que sufre la población más vulnerable por parte de la Gerencia del Área Sanitaria Granada Nordeste", han concluido los citados sindicatos.