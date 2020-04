CCOO y UGT reclaman mejoras en prevención de riesgos laborales y mayor coordinación de Salud y Empleo ante coronavirus

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT de Andalucía han ofrecido este viernes una rueda de prensa conjunta sobre los datos de siniestralidad laboral ante el 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que arroja 29 fallecidos en este 2020 hasta la fecha, y han reclamado la necesidad de potenciar los servicios de prevención, que han demostrado sus déficits al evaluar y proponer medidas para evitar el contagio de los trabajadores, así como han reclamado la mejora de la coordinación de las Consejerías de Empleo y de Salud al advertir de "están tomando decisiones que, a veces, son contradictorias".

La secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de CCOO de Andalucía, Nuria Martínez, y el secretario de Política Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-A, Juan Carlos Hidalgo, han ofrecido una rueda de prensa conjunta.

Sobre los datos de siniestralidad ofrecidos en la rueda de prensa, Jaén y Huelva siguen estando entre las provincias españolas con mayor siniestralidad y la construcción en Andalucía es el sector con mayor índice de incidencia en toda España.

Según los datos facilitados por UGT, Andalucía ha registrado entre enero y febrero de 2020 16.668 accidentes laborales, el 17,69% del total nacional. De esos 16.668 accidentes, incluidos los llamados in itinere, esto es, los que suceden en el desplazamiento hacia el trabajo, 16.642 han sido leves.

El responsable de Salud Laboral de UGT-A ha reivindicado el inicio de negociaciones para acordar los protocolos de actuación laborales necesarios ante la próxima desescalada de confinamiento al advertir de que los "protocolos deben estar preparados, bien para un posible no deseado rebrote del Covid19, o bien para cualquier otra pandemia", según ha señalado a través de una nota de prensa.

Nuria Martínez, que ha recordado que 2019 se ha cerrado con 121 víctimas mortales en accidentes laborales, ha hecho un llamamiento expreso a gobiernos y empresariado para que esta "situación excepcional que ha evidenciado la debilidad de nuestro sistema de prevención, sirva para coordinar e instaurar medidas que antepongan a las personas y a su salud en el trabajo por encima de los intereses y beneficios económicos".

La dirigente de CCOO ha instado al Gobierno andaluz a tomar medidas urgentes e inminentes; entre ellas que la Consejería de Empleo y la de Salud dejen funcionan como compartimentos estancos. "Salud en el trabajo y salud pública han de ser abordadas como una única cuestión", ha apuntado.

Nuria Martínez ha pedido que la Dirección General de Trabajo asuma la coordinación ejecutiva de los servicios de prevención, propios y ajenos, de Andalucía en relación con el Covid-19 y que haya un mayor control de los incumplimientos.

"Si la Inspección de Trabajo solo informa porque dice que no tiene competencias y la sanitaria está desaparecida, las personas trabajadoras se encuentran indefensas, sin ningún sitio al que acudir. La Consejería de Salud tiene que movilizar a todo el personal de la inspección sanitaria que en algunas provincias nos han reconocido que ni sabían lo que tenían que hacer", ha explicado la secretaria de Salud Laboral.

DENUNCIAS ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

En cuanto al empresariado, Martínez ha criticado la falta de compromiso para implantar medidas de protección en los centros de trabajo. "Ha habido muchas que se negaban a cumplir los protocolos sanitarios y no les daban los equipos de protección a los trabajadores y trabajadoras".

Esta situación ha llevado a CCOO a interponer múltiples denuncias a la Inspección de Trabajo y a la Inspección sanitaria. "Hemos tenido que recurrir a la paralización de actividades por riesgo grave e inminente e incluso acudir al juzgado para solicitar la paralización cautelar de alguna actividad".

La dirigente ha criticado la "ausencia" de la Inspección sanitaria andaluza en esta crisis "cuando es la responsable de vigilar y hacer cumplir las medidas sanitarias y de prevención necesarias", así como que los servicios de prevención estaban desaparecidos.

"No sabían que tenían que evaluar el riesgo por coronavirus en los puestos de trabajo y las personas vulnerables o de riesgo han estado desatendidas por la inacción de los servicios sanitarios de prevención, que eran las entidades que debían realizar el informe para el Servicio Público de Salud", ha señalado la dirigente de CCOO.

El sindicato ha señalado que "algunos servicios de prevención han planteado incluso ERTE cuando su trabajo es más necesario que nunca en esta situación excepcional", y recuerda que "el servicio no es exclusivo para la empresa y que han de asesorar a las personas trabajadoras".

El dirigente de UGT-A ha señalado que "UGT y CCOO hemos estado defendiendo la salud de los trabajadores, y exigiendo a las empresas y a los gobierno que se lleven a cabo todas las medidas preventivas que eviten el contagio sin embargo, no siempre hemos encontrado la colaboración de las empresas y muchas de ellas no han entendido la gravedad de la situación, por lo que hemos tenido que poner múltiples denuncias en la inspección de trabajo".

A preguntas de los periodistas, el responsable de Salud Laboral de UGT-A ha asegurado que, ante la progresiva vuelta al trabajo, y progresiva normalización del mundo laboral: "lo deseable sería que todos se hicieran test, pero somos conscientes de las dificultades de abastecimiento, por lo que entendemos que la prioridad sería hacer test a todo el personal que se ha mantenido trabajando durante todo el estado de alarma, y que han estado más expuestos que el resto de trabajadores: cuidadores de residencias de mayores y discapacidad, sanitarios, y el resto de actividades esenciales."

Respecto a la pregunta sobre si deberían participar los sindicatos y la patronal, en un pacto de Estado para la reconstrucción, Juan Carlos Hidalgo lo ha considerado esencial. UGT-A no rechaza que el pacto sea debatido en sede parlamentaria, pero no renuncia a que se busquen fórmulas para que participen los agentes sociale. "Si en el pacto de Estado no están los agentes sociales, difícilmente se puede garantizar el éxito de dichas medidas", ha apostillado.