CCOO, UGT y Sindicato Médico de Córdoba tachan de "electoralista" la apertura de las Urgencias en Levante Sur

Archivo - El futuro tercer punto de Urgencias Extrahospitalarias de Levante Sur, pendiente de activación. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, UGT Servicios Públicos de Córdoba y el Sindicato Médico de Córdoba han coincidido este martes en tachar de "electoralista" el anuncio la Junta de Andalucía de que el próximo 9 de abril abrirá sus puertas el tercer punto de Urgencias Extrahospitalarias de Córdoba, en Levante Sur, sumándose a los ya operativos en Sector Sur y Castilla del Pino.

Los tres sindicatos han coincidido también en manifestar, en sendos comunicados, en que dicha apertura se llevará a cabo "sin contar con la dotación necesaria" de médicos, lo que CCOO ha achacado a "la incompetencia de la Dirección del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir" y a "la pasividad de la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba", reclamando que "la apertura de las Urgencias de Levante Sur no se haga a costa de aumentar las guardias del personal médico que en la actualidad presta servicio en la Atención Primaria de Córdoba".

Por su parte, desde UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba se ha acusado a la gerente del mencionado Distrito Sanitario, Ana Leal, de "poner en marcha el tercer punto de Urgencias" con "una plantilla deficitaria", alegando que "los motivos que han llevado a esto son electoralistas y no de políticas sanitarias que tengan como fin dar un mejor y más eficaz servicio".

Finalmente, el Sindicato Médico de Córdoba ha afirmado que la anunciada apertura del tercer punto de Urgencias en la capital cordobesa es un ejemplo de cómo "la agenda política marca la agenda sanitaria" y, por eso, ha solicitado al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, "coherencia con la situación actual de déficit estructural de facultativos", instándole a "posponer la apertura" del nuevo equipamiento sanitario.