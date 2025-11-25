CEA y Andalucía Aerospace ponen en valor el sector de Defensa en Andalucía a través de un ciclo de encuentros

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Industria Aeroespacial y Defensa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en colaboración con el clúster aeroespacial y de defensa Andalucía Aerospace, ha puesto en marcha este pasado lunes un ciclo de encuentros dedicado a "analizar los grandes retos y oportunidades de un sector que en la región va creciendo en relevancia". El objetivo de esta iniciativa es "poner en valor la relevancia estratégica, industrial y tecnológica del sector de Defensa en Andalucía".

Así lo ha indicado CEA en una nota donde ha explicado, además, que el ciclo de encuentros técnicos y profesionales en materia de defensa ha nacido con la vocación de acercar al tejido empresarial andaluz las claves de funcionamiento del ecosistema de defensa y las oportunidades industriales, tecnológicas y de innovación que se han abierto en un contexto marcado por la "modernización de capacidades, los grandes programas colaborativos y el refuerzo de la autonomía tecnológica estratégica a nivel europeo".

En este sentido, en la Comisión de Industria Aeroespacial y Defensa, constituida como órgano interno de asesoramiento a sus órganos de gobierno, han participado las organizaciones territoriales y sectoriales integradas en CEA, así como las "principales empresas" que operan en Andalucía, conformando un "espacio estratégico de trabajo y coordinación que impulsa la competitividad, la innovación y el desarrollo de un sector clave para el futuro industrial de la comunidad". "La defensa es un sector estratégico en el que la colaboración entre Administración, Fuerzas Armadas e industria es esencial", ha destacado la CEA.

Asimismo, el presidente de la Comisión de la Industria Aeroespacial y Defensa de CEA y presidente de Andalucía Aerospace, Antonio Gómez-Guillamón, durante la presentación en la sede de la CEA, ha apuntado que este ciclo ha nacido para "facilitar ese diálogo y ayudar a que más empresas andaluzas puedan acceder a proyectos, financiación y oportunidades en un momento de especial dinamismo para los programas europeos y nacionales de defensa".

Por otro lado, el secretario general de CEA, Luis Fernández-Palacios, ha subrayado que "este ciclo acerca a la pyme andaluza las oportunidades de actividad económica dentro del sector industrial, reforzando la conexión con las empresas tractoras y ofreciendo la información técnica y de certificación necesaria para mejorar su competitividad".

En un contexto geopolítico internacional que impulsa la modernización de los ejércitos y prepara nuevas inversiones, CEA ha trabajado para que estos recursos reviertan sobre la industria auxiliar andaluza. Andalucía es la segunda comunidad en facturación de la industria de la defensa y concentra a las "principales empresas tractoras del país", lo que le otorga un "papel estratégico", ha destacado.

Por tanto, estas jornadas "ayudan a identificar vías de desarrollo empresarial y a potenciar una mayor presencia de las empresas andaluzas en los mercados donde crecerá la industria de la defensa en los próximos años".

La primera sesión de este ciclo, de carácter bimestral, ha contado con la participación de la directora de Estrategia y Sostenibilidad en Navantia y presidenta de la Comisión de Defensa de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), Cristina Abad Salinas, que ha mostrado una visión general sobre la estrategia e industria de Defensa en España.

"Un sector que avanza con una hoja de ruta ambiciosa para desarrollar una base industrial y tecnológica robusta, reforzar la soberanía tecnológica e integrar a las pymes en la cadena de valor", ha indicado Abad.

Además, el ciclo de encuentros técnicos y profesionales en materia de defensa abordará durante 2026, a través de "reconocidos expertos", diferentes aspectos como los programas europeos de financiación en Defensa, los Programas Especiales de Modernización (PEM) dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa del gobierno español, , las oportunidades para la industria en la OTAN, habilitaciones de seguridad para trabajar en Defensa o la importancia de la Inteligencia Artificial en el campo de batalla.

En este sentido, ha señalado que Andalucía es un "actor clave" en la industria de defensa y que la puesta en marcha de este ciclo adquiere especial relevancia en una comunidad que se ha consolidado como uno de los "principales polos industriales de defensa en España".

Por tanto, "Andalucía es la segunda región en importancia", solo por detrás de Madrid, al generar el 30% de la facturación nacional del sector de defensa y el 36% del empleo directo. Según los datos del último informe de Tedae, la facturación consolidada en Andalucía vinculada a Defensa y Seguridad alcanza los 2.035 millones de euros.

En cuanto a la facturación por programas de la industria aeronáutica en Andalucía, según el último informe del sector publicado por Andalucía Aerospace, la defensa ha tenido un "peso muy significativo" ya que supone el 68% de la facturación si se incluyen las empresas tractoras, y el 45% si se excluyen.

Andalucía Aerospace es una asociación privada que surge en 2018 con la vocación de representar a las empresas del sector aeroespacial y de defensa en Andalucía. Su misión principal consiste en fortalecer el posicionamiento sus empresas asociadas dedicadas a la industria aeroespacial en el mercado nacional e internacional, aumentar su competitividad, fomentar las sinergias entre las empresas, promocionar el desarrollo de la I+D+i, contribuir activamente a la capacitación y formación de los profesionales del sector y actuar como representación institucional ante las instituciones públicos y los organismos de cualquier ámbito territorial, incluso nacionales e internacionales.

Actualmente, Andalucía Aerospace está compuesta de más de cien empresas asociadas, además de colaborar con otras entidades como Universidades y organismos --asociaciones, fundaciones y grupos de interés, entre otros-- que en el desarrollo de su actividad promueven el sector aeroespacial, trabajando para su crecimiento y puesta en valor.

En cuanto a CEA, es "la organización empresarial de referencia" en la comunidad, y representa a más de 200.000 empresas, autónomos, y a 800 organizaciones sectoriales y territoriales.

CEA es "la voz de la empresa andaluza, interlocutora legítima con la administración", que ejerce la responsabilidad de trasladar las necesidades y propuestas del tejido empresarial andaluza a la administración pública.