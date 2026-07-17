CEA apoya la candidatura de Granada para ser Capital Cultural Europea en 2031

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GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), a propuesta del presidente de la entidad, Javier González de Lara, ha acordado su apoyo unánime a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

CEA, a instancia de la Confederación Granadina de Empresarios, reafirma así "la unidad empresarial" a la hora de fomentar proyectos estratégicos comunes para la comunidad autónoma andaluza y apoya la candidatura reconociendo "la dimensión cultural de Granada y destacando la contribución directa de las actividades culturales al dinamismo económico".

La Junta Directiva de CEA ha señalado la madurez de la propuesta de Granada para ser Capital Europea de la Cultura 2031.

En palabras de Javier González de Lara, "la capitalidad europea es una oportunidad para contribuir al desarrollo económico y social, así como para favorecer la inversión de empresas y autónomos en la ciudad, sin obviar el impacto regional y la capacidad de arrastre que supondría para toda la comunidad autónoma".

Con este apoyo, la Confederación de Empresarios de Andalucía se suma a una iniciativa que es un reconocimiento a la trayectoria cultural y social de la ciudad, y a la labor de las empresas y autónomos que invierten y desarrollan su actividad en Granada.

"La capitalidad europea constituiría un dinamizador de primer orden con efectos duraderos sobre la economía granadina y andaluza" ha concluido González de Lara.