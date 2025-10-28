CEA celebra la aprobación de Presupuestos como la "antítesis de Extremadura": "Convocó elecciones por no haber cuentas"

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, antes del acto institucional del Día de la Empresa en Andalucia. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha valorado positivamente la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año, al considerar que "es una excelente noticia" que generará "confianza y estabilidad", al tiempo que ha comparado la situación con Extremadura, afirmando que "convocaron a elecciones porque no hay cuentas".

"Creo que tener un presupuesto aprobado es una excelente noticia porque genera confianza, genera estabilidad y sobre todo algo que los ciudadanos también tienen que conocer, el presupuesto es la principal herramienta política y económica que puede disponer un gobierno", ha asegurado González de Lara en una declaración a medios antes del acto institucional del Día de la Empresa en Andalucía, celebrado este martes en Sevilla.

En este sentido, González de Lara ha destacado que "que un gobierno como el Andaluz pueda aprobar sus cuentas, pues es la antítesis de lo que sucedió en Extremadura ayer. Precisamente convocaron a elecciones porque no hay cuentas".

"Imagínense la preocupación que tenemos los empresarios cuando tampoco a nivel nacional podemos abordar. No hay cuentas aprobadas y no señalado.

Por otro lado, el presidente del CEA también ha valorado positivamente el cierre del IBEX 35 por encima de los 16.000 puntos. "A nosotros nos genera confianza y optimismo que el IBEX 35 esté en máximos históricos. Después de tantos años", ha afirmado.

Asimismo, González de Lara ha instado a la Junta de Andalucía a que siga "teniendo esa sensibilidad" en las cuentas públicas, con partidas destinadas a "seguir estimulando la actividad económica productiva, garantizando esos factores y esos elementos sociales de vertebración social que son tan importantes".

"Quiere decir que Andalucía al menos vive ahora mismo en una situación favorable donde los vientos soplan de cola y tenemos precisamente que aprovechar todas esas medidas en medio de tantísima certificación global", ha concluido.