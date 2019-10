CEA celebra en Cajasol una jornada sobre fundaciones y empresas dentro de los actos de su 40º aniversario

Publicado 21/10/2019 18:24:38 CET

Con motivo de su 40º aniversario, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha celebrado este lunes una jornada bajo el título de 'Fundaciones y empresas: compromiso social con Andalucía', en la que se ha puesto de manifiesto la coincidencia de la función social que desarrollan tanto empresas como fundaciones, así como los principales temas de actualidad en relación a la gestión de éstas últimas.

La jornada celebrada en la sede de la Fundación Cajasol ha contado en su inauguración con el presidente de la CEA, Javier González de Lara; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; y el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete. Asimismo, para su organización y convocatoria, ha participado activamente Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA), según reseña en un comunicado la CEA.

En su intervención, González de Lara ha destacado el compromiso social de las empresas y las fundaciones con Andalucía y explicado que las fundaciones y las organizaciones empresariales coinciden en su acción a favor del interés general y del interés social, así como también coinciden en que la inmensa mayoría de sus miembros son empresas y empresarios, pues "son multitud las fundaciones cuyo origen es la forma que tienen las empresas de articular su relación con la sociedad civil para lograr ese interés general".

El presidente de la CEA ha señalado que las organizaciones empresariales representativas "no son lobbies que persigan el interés particular de sus miembros", sino que son "organizaciones que promueven el interés general a través de una visión empresarial de la sociedad". "Somos actores de la sociedad civil, legitimados para representar a las empresas y contribuir al bienestar general de todos, participando no sólo en los temas de relaciones laborales, sino en todos aquellos que tengan una trascendencia económica y social", ha declarado.

En la inauguración del acto, el Pulido ha manifestado que los presentes en el acto son "conscientes de la labor tan importante" que realizan las fundaciones en la sociedad, apoyando la educación, la prestación de servicios sanitarios, la investigación científica o la difusión de la cultura y el arte, "por citar sólo algunos ámbitos".

El presidente de la Fundación Cajasol ha puntualizado que hay que consolidar los espacios de colaboración entre fundaciones y empresas, buscar nuevas fórmulas de apoyo mutuo, innovar permanentemente, reforzar los vínculos con la sociedad "para actuar siempre en beneficio de la misma con ese criterio de compromiso social que preside estas jornadas son tareas de largo aliento, pero a la vez urgentes".

Tras el acto inaugural, la jornada continuó con la presentación de varias ponencias. La primera a cargo del presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina Guerrero, que abordó 'La Transparencia en las Fundaciones Andaluzas'. A continuación, las 'Fórmulas de colaboración entre empresas y fundaciones' fueron analizadas por Candelaria Parladé, de Montero & Aramburu Abogados, y por la responsable de Asesoramiento de AFA, Ana Ordoñez Muñoz.

Francisco José Fernández Romero, de Cremades y Calvo Sotelo, presentó una ponencia sobre 'Compliance y Responsabilidad', en la que expuso las obligaciones jurídicas que han de ser tenidas en cuenta por patronos y gestores de fundaciones en el desarrollo de su actividad. Finalmente, cerró el turno de intervenciones de la jornada el director general de MAS Business y presidente de Masimpact Labs, John Scade, que habló sobre 'Medición del impacto social y empresarial'.

Esta jornada forma parte de la celebración del 40 Aniversario de la constitución de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que bajo el lema 'Generando progreso', trata con estos actos de exponer a la sociedad andaluza, en especial a sus empresas, los desafíos que tienen por delante. El acto de hoy ha contado con el patrocinio de Fundación Cajasol, Bankia, Caja Rural del Sur, Nedgia Andalucía Grupo Naturgy, Antea Previsión, Costasol de Hipermercados, Orange, Cosentino y Garántia.