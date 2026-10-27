CEA destaca la caída de la temporalidad al 19% en Andalucía y pide estabilidad y seguridad jurídica para el empleo

Archivo - Fachada principal de la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla - CEA - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba, ha destacado la reducción de la tasa de temporalidad al 19% en la comunidad, que, a su juicio, pone de manifiesto "la apuesta empresarial por la estabilidad en el empleo", y ha reclamado estabilidad económica, certidumbre política, seguridad jurídica y paz social para favorecer la creación de puestos de trabajo.

En su valoración de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre, Alba ha resaltado que Andalucía registra, en términos interanuales, un crecimiento de unos 44.000 ocupados y un descenso del desempleo de "casi el 2%" respecto a 2025.

Asimismo, ha señalado que la tasa de paro se ha reducido en más de cuatro puntos en los últimos cuatro años y ha valorado como un "dato favorable" la evolución de la temporalidad.

No obstante, el representante de la patronal andaluza ha advertido de que, para que el mercado de trabajo siga evolucionando, "hace falta más que el esfuerzo empresarial para crear empleo".

En este sentido, ha defendido que "un contexto de estabilidad económica, de certidumbre política, de seguridad jurídica y de paz social" constituye un conjunto de factores "imprescindibles" para avanzar hacia una economía competitiva y productiva que genere crecimiento y bienestar social.