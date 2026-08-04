CEA destaca el liderazgo de Andalucía en la bajada del paro y pide reducir cargas a las pequeñas empresas

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SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha destacado este martes que el mercado laboral andaluz mantiene una "trayectoria positiva" y una posición de "liderazgo" respecto al conjunto nacional, con una diferencia de más de seis puntos en la reducción del desempleo, pese a la finalización de campañas agrícolas y a la menor contratación registrada en julio en el sector servicios.

Así lo ha señalado el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA, Manuel Carlos Alba, en su valoración de los datos de paro correspondientes al mes de julio, en la que también ha resaltado el comportamiento de la contratación indefinida, que experimenta un crecimiento interanual cercano al 17%.

Alba ha indicado que esta evolución ha permitido que la tasa de temporalidad en Andalucía haya descendido más de once puntos durante los últimos cinco años, hasta situarse actualmente en el 19%, "el dato más bajo en mucho tiempo".

El representante de la patronal andaluza ha puesto en valor el "esfuerzo" de las empresas para apostar por la calidad del empleo y aprovechar la evolución favorable de los ciclos económicos.

No obstante, ha advertido de que las microempresas y pequeñas empresas siguen teniendo una menor capacidad para generar puestos de trabajo, debido a que los costes y las cargas laborales tienen en ellas "un mayor peso específico" y dificultan la creación de empleo.

Por este motivo, CEA ha reclamado que se intensifiquen los mecanismos de diálogo social institucional para garantizar la seguridad jurídica durante la elaboración y aplicación de las normas.

Asimismo, Alba ha defendido que se respete el espacio de la negociación colectiva y la autonomía de las partes para impulsar convenios adaptados a las necesidades y circunstancias de cada empresa y sector, favoreciendo así su competitividad y productividad y, como consecuencia, la creación de más puestos de trabajo.