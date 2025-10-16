La CEA elige a siete entidades para ser galardonadas en la cuarta edición del Día de la Empresa en Andalucía

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha celebrado este jueves su Junta Directiva, donde ha acordado distinguir a entidades, organizaciones y personas que contribuyen a mejorar la competitividad y productividad de Andalucía a través del apoyo a la actividad de sus empresas, con motivo de la celebración del Día de la Empresa en Andalucía el próximo 28 de octubre.

Con la idea de poner en valor instituciones que contribuyen a impulsar y facilitar la actividad empresarial, y reconocer el trabajo de personas que han contribuido con su trayectoria a la defensa del papel de la empresa en la sociedad, la CEA ha anunciado que entregará siete distinciones en el acto del IV Día de la Empresa en la comunidad andaluza 'Andalucía en positivo, la empresa liderando el futuro'.

Según ha informado la entidad en una nota, Fuerzas Armadas, Fundación CEOE, Andalucía Trade y cuatro miembros de CEA que han desarrollado una amplia experiencia como presidentes de Consejos de la Confederación --Manuel Angel Martín, Emilio Corbacho, Miguel Sánchez y José Bohórquez--, serán los encargados de recoger el galardón que pone el acento en la contribución de estas entidades y trayectorias profesionales al impulso del desarrollo empresarial y al fortalecimiento del tejido productivo andaluz desde su ámbito de actuación.

Fuerzas Armadas ha sido elegida por representar valores "plenamente integrados en la empresa andaluza, como la ejemplaridad, el espíritu de sacrificio y el sentido del deber, así como por las constantes muestras de esfuerzo que suponen un referente de la actividad empresarial", ha indicado. A su juicio, un ejemplo evidente de ello es la fructífera relación establecida entre el ejército y los empresarios para el desarrollo de su nueva base logística, entre otros importantes proyectos que se desarrollan en Andalucía.

Por otro lado, la Fundación CEOE ha sido seleccionada por cumplir 40 años de compromiso con la sociedad, "poniendo en valor el papel de las empresas españolas como actores relevantes en el avance del compromiso social y el bien común".

Así como por el desarrollo de iniciativas que han permitido movilizar y aglutinar el esfuerzo de las empresas, concretándose en proyectos sobre diversidad y liderazgo femenino, "fomentando el emprendimiento y una imagen positiva de la empresa entre los jóvenes, inserción del personal militar ya licenciado en las empresas, empresas x Ucrania o el Plan Sumamos de vacunación durante el Covid".

Asimismo, Andalucía Trade ha sido galardonada por promover mediante esta entidad, a iniciativa del Gobierno Andaluz, la internacionalización de la empresa andaluza a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, "para fortalecer los instrumentos de apoyo financiero e institucional para la consolidación del tejido productivo andaluz". Una plataforma que, según ha apuntado CEA, contribuye a facilitar el acceso de empresas a los instrumentos públicos de apoyo, fortaleciendo un ecosistema más estable para la inversión en Andalucía.

PERSONAS DESTACADAS AL FRENTE DE CONSEJOS Y COMISIONES DE CEA

La CEA ha premiado a Manuel Angel Martín, Emilio Corbacho, Miguel Sánchez y José Bohórquez, por haber mantenido una "intensa actividad representativa", dedicando su tiempo, conocimiento y experiencia a la defensa de intereses y sensibilidades colectivas, conciliando las prioridades internas que la organización representa con la capacidad de interlocución social que la Confederación de Empresarios de Andalucía requiere.

De este modo, las distinciones se entregarán el martes, 28 de octubre, Día de la Empresa en Andalucía, una efeméride que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía a iniciativa de CEA y que cada año se consolida como una referencia ineludible que gana fuerza e impacto. "Una fecha para la unidad y para la celebración de todos", ha declarado el presidente de CEA, Javier González de Lara.

El acto institucional, que reúne a un nutrido grupo de representantes de todos los ámbitos, institucional, empresarial y social para rendir homenaje a los hombres y mujeres que cada día hacen empresa en Andalucía, se celebrará en la sede de CEA y será clausurado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.