CEA exige establecer un diálogo social e institucional entre las empresas para generar más empleo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de relaciones laborales de la Confederación de Empleados en Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba, ha reaccionado este jueves a los datos de empleo del mes de septiembre, afirmando que estos datos reflejan una "debilidad" en el mercado de trabajo. De este modo, ha exigido en establecer un diálogo social e institucional para velar por una condiciones laborales adecuadas en el mercado y generar más empleo en la comunidad andaluza.

En un vídeo remitido a los medios, el director ha puesto de manifiesto el esfuerzo que realizan las empresas para crear empleo, ya que, a su juicio, "en un contexto de cotizaciones, costes, absentismo, inseguridad jurídica y de propuestas normales, la capacidad organizativa de las empresas, y que no va siempre acompañado de un aumento de la productividad, condiciona y limita esta capacidad para crear empleo".

Al respecto, Alba ha indicado que este impacto es "aún mayor" en las microempresas, en los autónomos, lamentando a su vez que estos grupos "siguen sin estar en la lista de prioridades por parte del Gobierno" y, por ello, ha incidido en que "el empleo pierde fuerza".

Según ha explicado el representante de CEA, En 2024, el paro bajó más de un 9 % y, este año, la reducción se ha quedado en un 7%. Por ello, ha destacado que este factor supone una pérdida de intensidad de la capacidad para crear empleo. Por otra parte, ha señalado que el marco jurídico laboral propicia un aumento de los contratos indefinidos, "bajando notablemente" la tasa de temporalidad.

Asimismo, ha expuesto que estas estadísticas también ponen de manifiesto el 60 % de los contratos indefinidos -- también conocido como ocupación no permanente-- frente a lo que es el contrato indefinido de tiempo completo.

"La estructura productiva de la economía andaluza cuenta con una alta estacionalidad y conlleva un perfil de cualificación profesional que condiciona los causes de contratación más factibles para las empresas cuando no se dan otros elementos de flexibilidad, que son también necesarios para generar otras condiciones de adaptabilidad a las exigencias de los mercados y de los ciclos de la economía", ha manifestado Alba.

Por otro lado, el director de relaciones laborales de CEA ha insistido en hacer una llamada para retomar el diálogo social e institucional, ya que , a su juicio, "solo así podremos impulsar las reformas legales que fortalezcan la economía, la competitividad de nuestras empresas y mejoren de verdad nuestro mercado de trabajo".

De este modo, ha defendido que un diálogo "efectivo y permanente" facilitará igualmente que la negociación colectiva "siga siendo el espacio adecuado para regular las cuestiones esenciales de toda relación laboral", como son el salario, tiempo de trabajo y productividad social, como lo demuestran los indicadores más significativos en los convenios colectivos.

En dichos convenios, según ha explicado, la jornada laboral media pactada está en 37,7 horas a la semana y el incremento salarial se cifra en torno al 3%, que garantiza esa capacidad adquisitiva por encima de la inflación actual del 2,5%.

Finalmente, Manuel Carlos Alba ha concluido que "el empleo necesita diálogo, con una esencia que vele por la estabilidad y flexibilidad para poder adaptarse a los ciclos del mercado". A su juicio, sin estas tres claves, "será muy difícil que nuestras empresas puedan generar empleo". "Necesitamos oportunidades, reformas pensadas para la realidad empresarial y un diálogo social que siga siendo la verdadera columna vertebral de nuestro mercado de trabajo", ha exigido.