La CEA lanza la iniciativa Mes del bienestar para fomentar hábitos saludables en las empresas andaluzas

Archivo - Sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). - CEA - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha elegido septiembre como el Mes del bienestar en las empresas andaluzas para continuar sensibilizando sobre el papel que pueden desempeñar las empresas en la promoción de hábitos saludables entre sus empleados y visibilizarlo como un elemento de estrategia empresarial.

"El bienestar se ha convertido en una cuestión de competitividad que atrae y fideliza talento, además de generar entornos de trabajo amables que fomentan el compromiso, la confianza, y el desarrollo personal y profesional", ha afirmado Javier González de Lara, presidente de CEA, quien asegura que "cuidar a las personas y hacer crecer a las empresas son dos vías que van de la mano y se refuerzan mutuamente".

Para contribuir a que las empresas andaluzas continúen su apuesta por el bienestar de los equipos, el Mes del Bienestar se marca como objetivo compartir conocimiento para convertir la información en decisiones capaces de transformar escenarios, porque "el futuro del empleo andaluz no depende sólo de cómo construimos nuestras empresas, sino de cómo cuidamos a las personas que lo hacen posible", ha declarado Renée Scott, presidenta de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CEA.

Durante las semanas del Mes del bienestar, la CEA desarrollará una campaña junto a las organizaciones empresariales territoriales de Andalucía para acercar distintas iniciativas a cada provincia, presentará la Guia de Buenas Prácticas en Bienestar y Salud Mental con historias de éxito empresariales y celebrará un acto de cierre el próximo 28 de septiembre en la sede de CEA, que contará con la inauguración de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco y el presidente de CEA, Javier González de Lara.

Durante el evento, la escritora y filósofa Elsa Punset ofrecerá la conferencia 'Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios' y la medallista olímpica Blanca Manchón, el nutricionista Hugo Salazar y la doctora especialista en Medicina del Sueño María Aguilar, participarán en una mesa de diálogo para poner en valor el papel de las empresas en el fomento de hábitos saludables que incluyen la práctica deportiva, alimentación equilibrada y una adecuada higiene del sueño.

"Uno de los principales retos de la empresa es arraigar y desarrollar talento, generando compromiso, confianza y valores, y por eso desde la CEA tenemos claro que la prevención, el bienestar y la salud mental deben formar parte de la estrategia empresarial, porque cuidar a las personas conecta la productividad, la viabilidad, la sostenibilidad, y por qué no decirlo, la felicidad", señala González de Lara.

Con este proyecto, financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía, la CEA "refuerza su compromiso" con un modelo empresarial que entiende el bienestar de las personas como un pilar básico para construir empresas más sólidas, competitivas y sostenibles. Una apuesta que trasciende el Mes del Bienestar y que sitúa el cuidado de las personas en el centro de la cultura empresarial, convencida de que el futuro de las empresas andaluzas se construye también desde el bienestar de quienes las hacen posibles.