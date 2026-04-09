CEA pide un Gobierno "estable y proactivo con empresas" y avisa de "perdida de oportunidades" por falta de acuerdos

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, acompañado del secretario general de CEA, Luis Fernández-Palacios. - CEA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reclamado que tras las próximas elecciones autonómicas se configure un Gobierno "estable, dialogante y proactivo con las empresas", al considerar que la incertidumbre política o la falta de acuerdos puede "hacer perder oportunidades" en un momento de crecimiento económico y transformación del tejido productivo andaluz.

Así lo ha trasladado el presidente de la CEA, Javier González de Lara, durante la rueda de prensa para presentar el documento 'Propuestas Empresariales para la XIII Legislatura de Andalucía', donde ha defendido que, con independencia del resultado electoral del 17 de mayo, Andalucía necesita un Ejecutivo que genere "confianza", tenga una "visión competitiva" del territorio y esté centrado en resolver los problemas reales de los ciudadanos, especialmente el desempleo.

Desde CEA han insistido en que respetan "plenamente" la decisión que adopten los andaluces en las urnas, si bien han subrayado que el escenario deseable pasa por un Gobierno que "no pierda tiempo" en negociaciones prolongadas o en debates partidistas, sino que tenga "muy claro desde el primer momento a dónde quiere ir" en materia económica, fiscal y social.

En este sentido, han advertido de que procesos de negociación largos para conformar gobiernos o acordar políticas pueden retrasar la toma de decisiones y afectar al desarrollo económico, en un contexto en el que "no hay ni un minuto que perder".

"Queremos un Gobierno que tenga las herramientas para tomar decisiones y que no esté dedicado a entenderse o no entenderse, porque eso nos hará perder oportunidades", ha señalado González de Lara, apuntando como referencia situaciones en otras comunidades autónomas donde la falta de estabilidad ha dificultado la acción política.

No obstante, ha matizado que esta preferencia no implica apostar por una mayoría absoluta concreta, sino por cualquier fórmula --incluida una coalición-- que garantice estabilidad, claridad en las políticas y capacidad de actuación desde el inicio de la legislatura.

DEFENSA DE LA INICIATIVA PRIVADA FRENTE A "VISIÓN IDEOLOGIZADA"

En el plano económico, la organización ha defendido la encesidad de garantizar el protagonismo de la iniciativa privada, al considerar que existe una "visión ideologizada" que, a su juicio, tiende a cuestionar o "acosar" al sector empresarial.

En este sentido, han rechazado que esta posición sea "radical", y han explicado que responde a la preocupación por discursos que presentan la actividad privada como una amenaza, especialmente en ámbitos como la sanidad o la educación.

"Lo importante no es quién presta el servicio, sino la calidad y la garantía del mismo", han señalado, defendiendo un modelo de "complementariedad" entre sector público y privado frente a lo que califican como una visión "estatista" que, en su opinión, se ha demostrado fallida en otros países.

Desde CEA han insistido en que las economías más avanzadas funcionan bajo esquemas de colaboración entre ambos sectores y han advertido de que "acorralar" al sector privado puede perjudicar el desarrollo económico y la prestación de servicios.

APUESTA POR BAJAR LA PRESIÓN FISCAL

En materia fiscal, la patronal andaluza ha reiterado su apuesta por una reducción de la presión fiscal tanto para empresas como para ciudadanos, al considerar que el aumento de impuestos limita la capacidad de inversión, consumo y creación de empleo.

Así, han defendido que rebajar impuestos permite ampliar la base de contribuyentes y han puesto como ejemplo la política fiscal desarrollada en Andalucía, que, según han indicado, ha reducido tributos sin afectar negativamente a la recaudación.

Además, han advertido de que en los últimos años la carga fiscal ha aumentado "más de un 30%" en figuras como el IRPF, el impuesto de sucesiones o el de patrimonio, lo que, a su juicio, reduce la renta disponible de familias y trabajadores.

En este sentido, han señalado que el Estado no puede detraer "un 40 o un 45%" de las retribuciones de los trabajadores, y han abogado por una fiscalidad "contenida y solidaria" que no perjudique ni a empresas ni a ciudadanos.

Entre las principales prioridades trasladadas por la organización empresarial, CEA ha destacado la necesidad de continuar con la reforma de la Administración pública para hacerla "más competitiva, eficiente y ágil", en línea con las exigencias de un entorno económico cada vez más dinámico y digitalizado.

Asimismo, han subrayado la importancia de reforzar las infraestructuras, especialmente las ferroviarias, hídricas y energéticas, alertando de que Andalucía corre el riesgo de "quedarse atrás" si no se ejecutan inversiones pendientes.

En este punto, han advertido de problemas como la falta de capacidad para evacuar energía renovable, pese a que la comunidad es la segunda de España en producción, o la necesidad de mejorar las redes de transporte y las inversiones hidráulicas.

Finalmente, han señalado la gestión del talento y la formación como un eje clave para el futuro, insistiendo en la necesidad de adaptar los perfiles profesionales a las demandas del mercado laboral y mejorar la productividad empresarial.

Pese a las incertidumbres, CEA ha defendido que Andalucía atraviesa un momento "profundamente esperanzador", con una evolución positiva del tejido empresarial y una transformación económica basada en el esfuerzo conjunto de empresas y trabajadores.

En este sentido, han rechazado estereotipos sobre la comunidad y han reivindicado el papel de las empresas en el desarrollo económico y social, subrayando que "más importante que el capital son las personas".

Por último, han mostrado su disposición a trasladar sus propuestas -más de 200- a todas las fuerzas políticas y han apelado al diálogo como "el mejor vehículo de entendimiento", con el objetivo de contribuir a que Andalucía continúe avanzando en los próximos años.

