CEA presenta 195 propuestas empresariales para "impulsar el crecimiento, el empleo y la competitividad en Andalucía"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el secretario general de la organización, Luis Fernández-Palacios. - CEA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el secretario general de la organización, Luis Fernández-Palacios, han presentado este jueves el documento 'Propuestas empresariales para la XIII legislatura de Andalucía' que ha redactado la Confederación de Empresarios de Andalucía con 195 medidas para impulsar el crecimiento en la comunidad.

Según ha subrayado el presidente de la CEA, "la empresa transforma la actividad económica en progreso social, los poderes públicos deben garantizar un entorno adecuado que facilite el desarrollo de la actividad productiva", quien ha continuado asegurando que "como voz de la empresa en Andalucía, agente del diálogo social e interlocutora legítima con la Administración, la organización ha articulado sus propuestas en torno a diez grandes ejes estratégicos", un decálogo de prioridades para impulsar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la empresa andaluza.

Ante esto, la organización ha señalado que el desarrollo empresarial constituye un "instrumento esencial" de política económica, por lo que "resulta imprescindible" avanzar en un entorno que favorezca la actividad productiva y refuerce la competitividad de Andalucía.

Entre las principales líneas de actuación, CEA ha destacado la necesidad de garantizar el protagonismo de la iniciativa privada en la actividad económica, evitando situaciones de competencia del sector público cuando exista oferta empresarial suficiente.

En este sentido, se apuesta por reforzar la colaboración público-privada, promover la participación de empresas andaluzas en la contratación pública y limitar el recurso a medios propios de la Administración a aquellos ámbitos estrictamente necesarios.

Asimismo, la organización ha planteado la definición de una agenda política orientada a reforzar la defensa de los intereses de Andalucía en los ámbitos nacional y europeo, con el objetivo de ganar capacidad de influencia, proteger sectores existentes y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

En materia administrativa, la CEA ha propuesto la creación de una Unidad Tramitadora de Proyectos con la participación de las administraciones local, autonómica y estatal, que cumpla el objetivo de impulsar específicamente proyectos estratégicos para la comunidad.

De igual modo, ha planteado la necesidad de seguir avanzando en agilidad y coordinación de las administraciones públicas, mediante la simplificación normativa, una gestión rigurosa y una interpretación clara y homogénea de las normas que permita su aplicación efectiva sin demoras innecesarias.

Además, otro de los ejes fundamentales es el impulso de inversiones estratégicas que garanticen el suministro eficiente de "recursos clave" como el agua, la energía o los minerales, elementos imprescindibles para avanzar en la industrialización, el crecimiento sostenible y el desarrollo de cadenas de valor alineadas con la autonomía estratégica europea.

El documento también ha incidido en la importancia de aprovechar al máximo los fondos disponibles, complementándolos con recursos propios, para reforzar la inversión pública en infraestructuras que favorezcan la vertebración y conectividad del territorio, incluyendo el entorno rural y las zonas menos pobladas.

En el ámbito más empresarial, CEA ha propuesto desarrollar un marco que permita fortalecer los sectores productivos y favorecer el crecimiento y la dimensión de las empresas, apoyándose en factores como la formación, la innovación, la digitalización, la transferencia de conocimiento y la internacionalización.

Igualmente, se ha destacado la necesidad de fomentar el emprendimiento así como una cultura basada en el esfuerzo, el mérito, la productividad y el compromiso, que también permita afrontar retos como el absentismo laboral, el desafío demográfico o el relevo generacional.

En el área de personas, la organización ha apostado por arraigar e impulsar el talento en Andalucía, promoviendo su desarrollo mediante la colaboración público-privada y la conexión de la formación de los perfiles profesionales con las necesidades reales del tejido empresarial.

En esta línea, CEA ha subrayado la importancia de reforzar el diálogo social como herramienta clave para anticipar reformas estructurales y articular medidas eficaces que impulsen el desarrollo socioeconómico de la comunidad.

Por último, se ha puesto el foco en la necesidad de aprovechar las oportunidades derivadas de la autonomía estratégica europea, favoreciendo el desarrollo en Andalucía de "cadenas de valor en sectores esenciales para la seguridad y autosuficiencia del continente".

Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía se ha insistido en que estas prioridades "configuran una hoja de ruta orientada a consolidar un modelo económico más sólido, competitivo y generador de oportunidades, un modelo en el que la empresa desempeña un papel central".

El documento, elaborado con una "alta participación de empresas y sectores", y tras un "amplio proceso de diálogo", está dividido en cuatro áreas: competitividad, gobernanza, personas y territorio, ámbitos que pivotan sobre la base de una serie de principios rectores que trascienden de forma trasversal a todo el documento.

De esta manera, se han destacado también las "principales necesidades de la empresa en Andalucía", incidiendo en diversos temas de interés como la vivienda, la cadena de valor, la financiación autonómica, el litoral, la regulación, la educación, la resiliencia climática, la ordenación del territorio o la gestión de emergencias y de incertidumbres geopolíticas.

Desde CEA se ha subrayado que este documento de 'Propuestas empresariales para la XIII legislatura de Andalucía' constituye una "base sólida para la acción conjunta entre administraciones y empresas", con el objetivo de consolidar un modelo económico más competitivo, sostenible y generador de oportunidades; a través de estas 195 medidas, "se constituye una hoja de ruta realista y ambiciosa para consolidar el desarrollo económico de Andalucía, reforzar su tejido empresarial y mejorar el bienestar de la sociedad".