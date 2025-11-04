CEA pide un marco normativo "estable y dialogado" para las empresas ante una subida del paro "propia de la época"

Archivo - El director de relaciones laborales de la Confederación de Empleados en Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba en imagen de archivo. - CEA - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de relaciones laborales de la Confederación de Empleados en Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba, ha reaccionado este martes a los datos de empleo del mes de octubre, pidiendo un marco normativo "estable y dialogado" para las empresas, ante una subida del paro "propia de la época". "Las empresas requieren un marco normativo estable y dialogado, porque esto es indispensable para invertir en empleo y en bienestar social", ha subrayado.

En declaraciones remitidas a los medios, el director ha destacado que pese al incremento del paro, "seguimos teniendo un diferencial positivo en cuanto al descenso del paro respecto al pasado año y un incremento en la contratación".

Por ello, la creación de empleo, la contratación indefinida y una mayor afiliación a la Seguridad Social "tiene un comportamiento destacado en Andalucía, uno de cada tres empleos menos es Andaluz", ha señalado.

Al respecto, Alba ha indicado que estos datos responden "principalmente al esfuerzo empresarial para crear empleo" pero también viene favorecido "por un clima de diálogo y de consenso existente en nuestra comunidad".

Por ello, ha añadido que "sería deseable" que "este espacio también de diálogo y consenso" se hiciera factible en el ámbito nacional, siendo este "especialmente importante" por elaborar las normas y ser la sede de la toma de las medidas económicas y sociales que "luego tienen una repercusión directa en los costes y en las empresas".

La CEA ha añadido así que las empresas "no pueden estar en una permanente inseguridad sobre qué norma o medida se va a tomar y que provoca un fuerte impacto en los costes empresariales".