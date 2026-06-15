La CEA reconoce cuatro iniciativas empresariales por el "impacto positivo" que generan en la sociedad andaluza

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del Consejo Empresarial de Competitividad, Javier González de Lara, en la foto familiar del acto. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía ha celebrado este lunes la entrega de los Reconocimientos CEA a los Valores XIII Premios CEA a la Responsabilidad Social Empresarial, en colaboración con la Fundación Cajasol, unos galardones que distinguen el compromiso de las empresas con un modelo de desarrollo económico sostenible y socialmente responsable.

"Las empresas no son entes abstractos y no sólo dinamizan la actividad económica; detrás y al frente hay personas que además impulsan acciones para mejorar el entorno y generar bienestar. Desde CEA, queremos dar luz a esas iniciativas empresariales que generan un impacto positivo en distintas áreas de la sociedad", ha comenzado su intervención el presidente de CEA, Javier González de Lara.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz Cabello; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido Gutiérrez, y el presidente del Consejo Empresarial de Competitividad y RSE de CEA, Diego Ortiz Arévalo, han hecho entrega de los galardones poniendo en valor las estrategias corporativas que los premiados han desarrollado en las cuatro categorías reconocidas.

Horse Powertrain ha recibido el Reconocimiento a la Sostenibilidad, por convertir una factoría en referente industrial combinando innovación y competitividad con una continua apuesta por mejorar el entorno, demostrando que la sostenibilidad no se trata de un elemento accesorio, sino de una estrategia de futuro que marca el camino.

Fuerte Group Hotels ha sido distinguida con el Reconocimiento al Compromiso, por representar un ejemplo de empresa familiar que ha sabido mantener viva la responsabilidad social a lo largo de varias generaciones, consolidando un modelo empresarial basado en el respeto al entorno, la sostenibilidad y la integración con el territorio.

Coca-Cola Europacific Partners Iberia ha merecido el Reconocimiento a la Comunicación, por su capacidad para dar visibilidad a iniciativas socialmente responsables a través de un amplio abanico de canales de comunicación, demostrando que, para movilizar conciencias, es tan importante actuar como transmitir, poniendo de manifiesto el papel esencial de la comunicación para sensibilizar e inspirar acciones.

El presidente de Antea Prevención, Joaquín Caro Ledesma, se ha alzado con el Reconocimiento al Liderazgo, por su capacidad para transformar, impulsar y generar valor desde una visión empresarial basada en la perseverancia, demostrando que dirigir organizaciones implica también potenciar el talento, crear oportunidades y contribuir positivamente al desarrollo de las personas y de su entorno.

"Se suele decir que los balances reflejan los activos de una empresa, pero no siempre aquello que más valor tiene. Porque la confianza no aparece en ninguna cuenta de resultados y, sin embargo, cuando existe, multiplica el valor de todo lo demás; y cuando se pierde, nada puede sustituirla. Hoy celebramos esa confianza que generan las acciones que impulsa la responsabilidad social empresarial a través de empresas y liderazgos que contribuyen, desde su ámbito de actuación, a hacer de Andalucía una tierra mejor" ha asegurado el presidente del Consejo Empresarial de Competitividad y RSE de CEA, Diego Órtiz Arévalo.

En el acto de clausura, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha destacado la relevancia de estos galardones y ha señalado que "estos Premios a la Responsabilidad Social Empresarial se han consolidado como un referente, no sólo en Andalucía, sino también en el conjunto de España, porque reconocen algo esencial, el compromiso de las empresas con una forma de crecer que pone a las personas en el centro". En este sentido, ha trasladado su felicitación a los premiados, subrayando que "todos vosotros sois la mejor prueba de que el tejido empresarial andaluz está a la altura de los grandes desafíos de nuestro tiempo".

Durante su intervención, el consejero ha puesto el acento en la creciente importancia de la responsabilidad social y los criterios ESG (Ambiental, Social y Gobernanza), afirmando que "hoy ya no basta con crecer, hoy se exige crecer bien", y recordando que este enfoque implica medir "el impacto real de la empresa en su entorno". Asimismo, ha incidido en que "las empresas que integran los criterios ESG son hoy más competitivas, más sólidas y más resistentes frente a las crisis", además de resultar más atractivas para el talento.

Sanz ha destacado estos premios como algo más que un reconocimiento simbólico, asegurando que representan "un mensaje de que Andalucía está preparada para liderar el futuro" y que "el progreso sólo es verdadero cuando va acompañado de valores", destacando así el papel de la responsabilidad social corporativa como eje del crecimiento económico y social.

González de Lara, presidente de CEA, ha concluido señalando que "la responsabilidad social empresarial no es una tendencia pasajera ni una simple declaración de intenciones. Es una manera de entender la empresa y su relación con el entorno. Es una apuesta por crecer de forma sostenible. Es un compromiso presente en cada decisión. Es un estilo de liderazgo transformador. Es una filosofía de comunicación que inspira y moviliza conciencias. Es, sobre todo, una contribución imprescindible al progreso de Andalucía".