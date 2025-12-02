La CEA valora la caída del paro pero advierte de una menor intensidad en la bajada respecto a años anteriores

Archivo - El director de relaciones laborales de la Confederación de Empleados en Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba, en imagen de archivo. - CEA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Área jurídica y de relaciones laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba, ha valorado los datos del paro como "positivos" y ha mostrado "especial satisfacción" porque Andalucía "lidera una vez más el descenso con respecto al conjunto del país", con "casi 7.000 parados menos".

Alba ha subrayado que el "clima de diálogo y participación activa de los interlocutores sociales" en las medidas económicas y sociales repercute "de manera favorable" en el mercado laboral, aunque ha advertido de que, desde una perspectiva global, sigue apreciándose "una menor intesidad en la bajada del desempleo con respecto a años anteriores". Según ha señalado, hay "un punto y medio de diferencia entre 2024 y 2023", y "cada vez tenemos menos margen para actuar en la creación de empleo".

El representante de la CEA ha remarcado las dificultades de las empresas y autónomos con menos de cinco trabajadores, que representan "más del 95% del tejido empresarial", para crear empleo debido al "exceso de cargas y costes laborales" que deben asumir.

Aunque ha reconocido que esta época del año es "muy favorable para generar nuevas contrataciones", Alba ha asegurado que ello no impide constatar "carencias de medidas económicas y sociales" que incentiven la creación de empleo a través del impulso de la actividad empresarial.

Asimismo, ha considerado que el panorama que se abre con "las propuestas normativas de carácter laboral y social por parte del Gobierno no es nada alentador".

En este contexto, ha concluido que la negociación colectiva deberá seguir siendo "el refugio para avanzar en ese objetivo de empleo y competitividad".