CEA ve una "grata sorpresa" en el adelanto electoral y pide recuperar la estabilidad y el diálogo social

Archivo - El presidente de la CEA; Javier González de Lara, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha calificado de "grata sorpresa" el adelanto de las elecciones generales y ha considerado que abre una "buena oportunidad" para recuperar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y el diálogo social ante una situación que, a su juicio, se había convertido en "insostenible".

En declaraciones remitidas a los medios, González de Lara ha señalado que la convocatoria ha resultado "inesperada" y que los empresarios todavía están reflexionando sobre el momento, las circunstancias y los meses que tienen por delante hasta el 29 de noviembre.

"La situación se había convertido en insostenible", ha afirmado el dirigente empresarial, quien ha sostenido que esa circunstancia también lo era para el propio presidente del Gobierno que ha convocado los comicios.

En este sentido, ha considerado que es "un buen momento" para reflexionar sobre el futuro y pensar en "una España distinta", capaz de recuperar valores vinculados a la convivencia pacífica y de romper con "tanta polarización". Entre las prioridades, ha situado la recuperación de la "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y estabilidad institucional".

González de Lara ha aludido a lo sucedido en los últimos días con los decretos de vivienda para incidir en las demandas de los empresarios. "Queremos estabilidad, queremos seguridad", ha manifestado, antes de reclamar garantías que permitan a las empresas "operar y funcionar con normalidad".

Asimismo, ha defendido que el periodo que se abre constituye una oportunidad para recueprar "el tono necesario" del diálogo social, cuya articulación en España, según ha señalado, se había convertido en una cuestión compleja. Así, ha precisado que esa dificultad no obedecía a una falta de voluntad de las centrales sindicales, de CEOE, de Cepyme o de las organizaciones patronales.

El presidente de CEA ha afirmado que se abre "un periodo de esperanza" para recuperar las herramientas constitucionales y legales y "volver a hablar de empleo, volver a hablar de empresa, volver a hablar de competitividad". Por ello, ha apelado a las distintas fuerzas políticas a abordar estas cuestiones durante el tiempo que resta hasta las elecciones.

Por otra parte, ha sostenido que en esta situación de "insostenibilidad" han podido producirse circunstancias de "enorme agresión a la soberanía nacional", entre las que ha mencionado la situación en Ceuta.

Finalmente, González de Lara ha reivindicado la "fortaleza empresarial, social y humana extraordinaria" de España y ha expresado su deseo de que los españoles estén "a la altura de las circunstancias" ante el nuevo escenario electoral.