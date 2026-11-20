La delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo, en la reunión de los VI Premios Taurinos que otorga la Delegación de la Junta en la provincia de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ganadería Miura y el torero Pablo Aguado son algunos de los nombres y entidades reconocidos por el jurado de los VI Premios Taurinos que otorga la Delegación de la Junta en la provincia de Cádiz.

Según ha detallado la Junta en una nota, el jurado ha considerado la faena de Pablo Aguado al tercer toro de la tarde en la Plaza de El Puerto de Santa María el pasado 2 de agosto como la mejor de la temporada en la provincia de Cádiz.

Además, se ha premiado a la Ganadería de Miura como la mejor de la temporada 2026, a Sergio Rollón, como mejor novillero con picadores de la temporada en la provincia, y como mejor subalterno a Juan José Domínguez. Carmelo García ha obtenido el Premio a la Promoción, difusión y defensa de la tauromaquia por sus 40 años de alternativa como matador, su trayectoria como banderillero de toros, fundador de la Escuela Taurina El Volapié y promotor de eventos taurinos.

El jurado ha otorgado una mención especial a la iniciativa Las Edades del Toro dirigida por el ganadero Juan Gavira, por su contribución a la puesta en valor de la riqueza cultural y medioambiental de la cría de ganado bravo.

La Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz creó en el año 2021, con vocación de permanencia, estos Premios Taurinos para reconocer las actuaciones más destacadas que durante la temporada taurina se hayan realizado en la provincia.

La delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo, ha informado personalmente a los galardonados de la decisión del jurado en esta edición, a los que les ha dado la enhorabuena por estos premios, que supone una forma de "apoyar y difundir la tauromaquia en nuestra provincia", así como un reconocimiento a los profesionales taurinos más destacados.

Colombo ha recordado que, desde la Junta de Andalucía, "entendemos que esto hace que los ganaderos, maestros, novilleros, aficionados y las entidades que apoyan el toro adquieran mayor relieve, porque gracias a estos galardones se da visibilidad a la gente que se bate el cobre en defensa del sector taurino en la provincia de Cádiz".

Igualmente, ha agradecido al jurado de los premios su "interés e implicación" desde el momento que aceptaron ser miembros y su colaboración "desde la experiencia y conocimiento del mundo taurino".

Dicho jurado ha estado compuesto por Rafael Carrero (presidente de la plaza de El Puerto), Jesús Rodríguez Gómez (presidente de la plaza de toros de Jerez), Ramón José Fernández Valadez (presidente de la plaza de toros de Algeciras), Javier Bocanegra (cronista taurino), Álvaro de Ory (delegado de la Autoridad), Antonio Ruiz (veterinario), el Maestro Ruiz Miguel (matador de toros), Diego Luís Rodríguez (asesor de la plaza de toros de Algeciras) y Elena Aguilar, Francisco Orgambides y Rocío Oliva (como aficionados).

Se han valorado todas las corridas de toros, de rejones, espectáculos mixtos y novilladas picadas celebradas esta temporada en la provincia de Cádiz, que han sido 19 corridas de toros celebradas en Algeciras (3), El Puerto (4), Jerez (2), La Línea de la Concepción (2), Sanlúcar de Barrameda (2), Tarifa (1), San Roque (1), Ubrique (2), Villaluenga del Rosario (1) y Los Barrios (1).

Respecto a las corridas de rejones con toros, se han registrado un total de cuatro, en Algeciras (1), Jerez (1), El Puerto (1), Sanlúcar de Barrameda (1). Además, ha habido cinco novilladas con picadores en El Puerto (1), La Línea de la Concepción (1), Sanlúcar de Barrameda (2) y Los Barrios (1).

La entrega de estos premios se realizará mediante un solemne acto durante el mes de marzo, en el que se pretende que estén presentes todos los estamentos de la fiesta y los aficionados, y en el que se exhibirán y detallarán los aspectos más importantes de las actuaciones que han merecido ser galardonadas.