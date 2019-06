CEAR reclama a Sánchez un Pacto de Estado por el asilo "en coherencia" con los pactos mundiales ratificados por España

Publicado 18/06/2019 14:29:33 CET

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este martes su informe anual 'La situación de las personas refugiadas en España y Europa', en el que manifiesta los "preocupantes desajustes" del sistema nacional de asilo y las dificultades de acceso al mismo, por lo que reclama al futuro Gobierno de Pedro Sánchez un Pacto de Estado por el asilo "en coherencia" con los pactos mundiales sobre migración y refugio ratificados por España en diciembre.

El documento ha sido presentado en el centro de la Fundación Cajasol en Sevilla, donde CEAR ha resaltado que las más de 46.000 solicitudes de asilo presentadas en los primeros cinco meses de este año, en base a datos del Ministerio del Interior, y los más de 100.000 expedientes "acumulados en los últimos años" pendientes de resolución suponen "la prueba más evidente de que es necesario un refuerzo firme y urgente del sistema de asilo para dar respuestas a la realidad que se vive en el país, que se encuentra entre los primeros de Europa en número de solicitudes", según recoge la institución en una nota de prensa.

Además, ha subrayado que en 2018 solo se aceptaron una de cada cuatro solicitudes de asilo, por debajo de la media europea (38%) y se mantuvieron "largos periodos de espera" para formalizar las mismas, lo que en algunas provincias asegura que supone más de un año.

CEAR, entidad que cumple este año su 40 aniversario, ha valorado la iniciativa del Gobierno de la puesta en marcha de recursos y centros para dar una mejor recepción y acogida a las personas que llegan a las costas españolas, así como los "importantes gestos iniciales" que supusieron la aceptación de las embarcaciones de rescate rechazadas por Italia y Malta; sin embargo, ha lamentado que meses después, desde el mismo Gobierno, se hayan puesto "obstáculos" a barcos de ONG que "han impedido su labor de rescate en el Mediterráneo durante meses".

"De una forma menos visible, también se han establecido en nuestro país otro tipo de obstáculos muy preocupantes", ha ahondado, antes de ejemplificarlos en la "imposición" de visados de tránsito a personas de origen palestino, lo que "resulta contradictorio", ya que es una de las nacionalidades con un reconocimiento de protección más altos de España, y personas camerunesas, así como que "se ha continuado con esta exigencia a las personas de origen sirio", en vigor desde el inicio del conflicto en 2011.

CEAR ha criticado que se mantienen las llamadas 'devoluciones en caliente' en Ceuta y Melilla, condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sobre las que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará próximamente.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno recurrió por primera vez en agosto de 2018 a un acuerdo bilateral con Marruecos de 1992 para realizar estas "devoluciones exprés", un "procedimiento acelerado" que dificulta detectar casos de especial vulnerabilidad o posibles solicitantes de asilo.

Así, ante los diferentes enfoques de las políticas migratorias del Ejecutivo y ante el escenario de crecimiento de las solicitudes de asilo, CEAR ha reclamado al futuro Gobierno "que recupere el espíritu del Aquarius" y promueva un Pacto de Estado por el asilo, basándose en los pactos mundiales sobre migración y refugio ratificados por España en diciembre, "poniendo el foco en las personas".

EL MEDITERRÁNEO, "LA RUTA MIGRATORIA MÁS PELIGROSA DEL PLANETA"

El informe de CEAR sobre 2018 recoge que el Mediterráneo volvió a ser "la ruta migratoria más peligrosa del planeta", con al menos 2.299 vidas perdidas en sus aguas. De ellas, más de 800 fueron en las rutas hacia España, lo que supone un incremento respecto al año anterior.

Sin embargo, "Europa cerró aún más sus fronteras a los refugiados, puso obstáculos a quienes salvan vidas y en la mayoría de países los discursos xenófobos ganaron terreno en partidos políticos y medios de comunicación", ha lamentado la directora de CEAR, Estrella Galán, antes de manifestar que los gobiernos "deben ser valientes y defender la Europa de los valores, no la que tratan de imponer Salvini y Orban".

Ante el cierre de puertos de Italia y Malta, ha reivindicado el impulso por parte de España para liderar en Europa una nueva forma de gestionar las políticas migratorias, no centradas únicamente en el control de fronteras. Asimismo, ha exigido instaurar un mecanismo europeo de desembarco seguro y predecible para que ninguna persona pueda ser devuelta a un país no seguro en el que su vida pueda correr peligro, en base al principio de no devolución, y que se garantice una reubicación de las personas rescatadas entre los miembros de la UE.

También se ha referido al caso de Souleymane Barry, una de las víctimas de este cierre de puertos, pero que fue rescatado por el barco 'Open Arms' en el Mediterráneo central en julio de 2018 y trasladado a Barcelona por decisión del Gobierno.

"En Libia no podía ni ir al médico, aquí ahora me siento seguro", ha señalado el mismo en la presentación del informe en Madrid. Todavía sigue pendiente de la resolución de su petición de asilo.

Tras la presentación del documento, CEAR ha estrenado el documental '40 años de refugio', dirigido por Silvia Venegas, y que, a través de diferentes voces, realiza un recorrido por estas cuatro décadas del asilo en España y de la labor de la entidad y su papel a la hora de tratar de convertir a nuestro país en tierra de asilo.

Para finalizar, el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, ha anunciado que con motivo del 40 aniversario de CEAR se van a relanzar los Premios CEAR Juan María Bandrés, a los cuales se podrá concurrir a partir de septiembre en cuatro categorías distintas. Los galardones se otorgarán el 18 de diciembre, Día Mundial del Migrante.

"EL MAYOR ÉXODO JAMÁS REGISTRADO EN LA HISTORIA"

CEAR recoge en su informe que, según los datos de la ONG Acnur, a mediados de 2018, más de 70 millones de personas habían abandonado forzosamente sus hogares, lo que supone "el mayor éxodo jamás registrado en la historia".

Estas cifras las responsabiliza en la continuidad de conflictos de "larguísima duración", como Palestina, Colombia, Afganistán o República Democrática del Congo, y a la falta de resolución también de otros más recientes, como los que han surgido en Siria, Sudán del Sur o Myanmar.

En diciembre de 2018, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y del Pacto Mundial sobre Refugiados. A pesar de su carácter no vinculante y de la falta de adhesión de algunos estados, para CEAR estos acuerdos "abren una ventana de oportunidad bajo el principio de responsabilidad compartida" para afrontar los nuevos retos que plantean los desplazamientos de población en el contexto actual.

Entre estas nuevas situaciones migratorias, se encuentran la vivida en Centroamérica con la llamada 'Caravana migrante', que sufrió numerosas vulneraciones de derechos humanos en su ruta hacia los Estados Unidos, o las que se están produciendo en diferentes partes del mundo con los denominados 'refugiados climáticos'.