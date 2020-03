CECE-A manifiesta su "sorpresa" por la huelga educativa al no ver amenaza a la escuela pública

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Centros de Enseñanza en Andalucía (CECE-A) ha manifestado su "sorpresa" ante la convocatoria de huelga por parte de representantes de la escuela pública y sus manifestaciones en contra de la escuela concertada en Andalucía, que representa un 20 por ciento de las plazas ofertadas.

El sector de la enseñanza concertada forma parte del Sistema Público de Educación de Andalucía desde que se publicó la Ley de Educación de Andalucía (LEA) en 2007, pues ambas redes están sostenidas con fondos públicos, recuerda CECE en una nota.

"Lo que parece que ha motivado el alzamiento de los representantes del sector de la enseñanza pública es el nuevo decreto de escolarización que va íntegramente dirigido a las familias. No entendemos cómo hablar de libertad de las familias pueda suponer una amenaza a la escuela pública, salvo que haya otros intereses que desconocemos", indica el colectivo.

Los representantes de la escuela pública "se sienten amenazados simplemente ante la posibilidad de elección de las familias, un hecho que nos parece bastante preocupante, además de una falta de respeto a sus representados, pues dan por hecho que una familia no les van a elegir si tienen otra posibilidad".

"Nos referimos a 'hablar' del derecho porque su ejercicio como tal, está completamente limitado, tanto porque los avances de este decreto son muy limitados como por el número real de plazas que la Consejería permite ofertar, que siguen siendo exactamente las mismas que había hasta ahora", sostiene la confederación, que recuerda que Educación no está concertando ninguna unidad nueva en ninguno de los niveles de enseñanza, "por lo que desde CECE-A manifestamos nuestra más enérgica protesta, ya que la supuesta ampliación del derecho a elegir de las familias se queda en una mera enunciación teórica sin efectos prácticos".

El consejero, aducen, se comprometió a revisar la situación de centros con las llamadas líneas quebradas "y no se ha hecho nada, cuando esas transformaciones no suponen incremento de unidades: siguen quedando centros que no tienen ninguna Unidad de Apoyo a la Integración (un buen grupo de ellos en Málaga), sin recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales".

Del compromiso de concertar unidades de FP Básica y ciclos de Grado Medio para combatir el fracaso escolar, "nada tampoco, y de conciertos de Bachillerato y FP de Grado Superior, ni se habla, por no mencionar el flagrante incumplimiento de lo prometido al Polígono Sur de Sevilla, en el sentido de proporcionarles un centro concertado donde poder escolarizar a sus hijos, que finalmente la Consejería no va a permitir a esas familias".

Recalca CECE que "el pluralismo educativo es un principio instaurado en nuestra Constitución y en las leyes básicas, y está inspirado en el derecho que asiste a las familias a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos; sin financiación, este derecho no existe, pues las condiciones socioeconómicas no permiten a la inmensa mayoría de los ciudadanos elegir nada.