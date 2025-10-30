El ceiA3 convoca 44 ayudas a la movilidad internacional Erasmus+ destinadas a personal docente y técnico y doctorandos

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), constituido por las universidades de Almería (UAL), Cádiz (UCA), Córdoba (UCO), Huelva (UHU) y Jaén (UJA), lanza 44 ayudas a la movilidad internacional Erasmus+ destinadas a Personal Docente e Investigador (PDI), Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (Ptgas) y estudiantes de Doctorado o doctores recién titulados.

Según ha indicado el ceiA3 en una nota, estas 44 ayudas a la movilidad internacional Erasmus+ KA131 son para viajar a estados miembros de la Unión Europea (UE) y países asociados al programa para el año 2026.

Estas movilidades, que buscan fomentar el desarrollo profesional, el intercambio de buenas prácticas y el conocimiento del funcionamiento de otras instituciones de educación superior, están dirigidas a estudiantes y personal laboral de las universidades adscritas al ceiA3: Almería (UAL), Cádiz (UCA), Córdoba (UCO), Huelva (UHU) y Jaén (UJA), quienes podrán realizar estancias que durarán de tres a cinci días, en el caso del PDI y Ptgas, y de 25 días a tres meses, en el caso de estudiantes que elijan modalidad de corta o larga duración, respectivamente.

Entrando en detalle, la convocatoria ofrece once ayudas con el objetivo de proporcionar al Ptgas oportunidades de formación y aprendizaje práctico a través de la participación en cursos, talleres, observación en el puesto de trabajo ('job shadowing'), transferencia de conocimientos, semanas internacionales o cursos de idiomas. Esta convocatoria se puede solicitar hasta el 5 de noviembre de 2025.

La convocatoria para PDI vinculado con titulaciones de Grado, Máster y/o Doctorado adscritas a la oferta académica del ceiA3 ofrece 13 ayudas con el objetivo de proporcionar al oportunidades de desarrollo profesional y personal, fomentar la ampliación de la oferta académica de las universidades y fortalecer sus vínculos internacionales. Además, promueven el intercambio de conocimientos técnicos y pedagógicos, la actualización de metodologías y el aprendizaje de buenas prácticas, con el objetivo de consolidar colaboraciones académicas duraderas. El plazo de presentación estará abierto hasta el 17 de noviembre de 2025.

Y, por último, para estudiantes de Doctorado (con la posibilidad de la habilitación para la obtención de la Mención Internacional en el título de Doctor) y doctores recién titulados se han convocado 20 ayudas económicas, de las cuales se reservarán cuatro plazas para estudiantes con menos oportunidades, para promover su participación, cuyo plazo cierra el 20 de noviembre de 2025.

Este programa se desarrolla gracias a la aprobación por parte de la Comisión Europea de las actividades de organización de la movilidad y de la distribución de la ayuda financiera correspondiente por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) dentro del Programa Erasmus+.