El ceiA3 refuerza los lazos en innovación agroalimentaria entre Andalucía e Iberoamérica

Participantes en el XVI Encuentro de la Red Innovagro. - CEIA3

CÓRDOBA 17 Jul. (EURPPA PRESS) -

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) ha vuelto a situarse como uno de los principales referentes en innovación agroalimentaria durante el XVI Encuentro de la Red Innovagro, celebrado en la Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm), en Lima (Perú). El encuentro, promovido por Innovagro y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ha reunido a representantes de instituciones académicas, organismos públicos y empresas para fortalecer la cooperación internacional y avanzar en la transformación de los sistemas agroalimentarios.

Según ha informado el ceiA3 en una nota, bajo el lema de impulsar la innovación como motor de desarrollo, el evento ha incluido la 'Ruta de Innovación', una iniciativa organizada por la Unalm y el ecosistema peruano de innovación agroalimentaria para mostrar experiencias de investigación, desarrollo tecnológico, emprendimiento y transferencia de conocimiento.

El recorrido ha permitido conocer iniciativas que integran ciencia, tecnología, agroindustria y políticas públicas con el objetivo de promover una agricultura más sostenible, resiliente y competitiva.

La inauguración del encuentro ha contado con la intervención telemática del presidente de la Red Innovagro, presidente del ceiA3 y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, quien ha destacado el papel que desempeña la red como espacio de colaboración internacional. "La Red Innovagro sigue siendo un espacio clave para compartir conocimiento e impulsar la innovación", ha señalado durante su mensaje de bienvenida.

En la sesión inaugural también ha participado el vicepresidente de la Red Innovagro y representante del IICA en México, Diego Montenegro, quien ha subrayado la importancia de la cooperación técnica y de la articulación institucional para impulsar soluciones innovadoras para los sistemas agroalimentarios de las Américas.

Asimismo, la directora gerente del ceiA3, Lola de Toro, ha intervenido en el I Foro Internacional Innovagrum, donde ha presentado el modelo de ecosistemas de innovación impulsado por el campus, así como la experiencia de los grupos operativos regionales de innovación rural, considerados una herramienta fundamental para trasladar el conocimiento científico al sector productivo.

En el encuentro ha desarrollado la experiencia de los grupos operativos como instrumento estratégico para la innovación agroalimentaria en Andalucía y ha presentado las nuevas iniciativas en las que participa en campus junto con sus investigadores y empresas del sector.

Durante su intervención también ha puesto en valor la participación del ceiA3 en proyectos europeos de innovación como 'Attractiss', cuyos Servicios de Apoyo (ISS) permiten acelerar la realización de ideas innovadoras individuales de base y generar soluciones para el proceso de transición hacia un sector agrícola y forestal más sostenible.

En la segunda jornada se ha celebrado, asimismo, un taller sobre 'Cambio Climático y enfermedades emergentes en la producción animal: Retos para Latinoamérica y el Caribe', a cargo de Antonio Arenas, catedrático de la UCO y asesor del rector para las Relaciones en el ámbito del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, quien ha ofrecido la ponencia magistral en la Unidad Experimental de Zootecnia de la Unalm ante una treintena de profesionales.

RUTA PARA CONOCER EL ECOSISTEMA PERUANO

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido la celebración de la 'Ruta de Innovación', concebida para mostrar el funcionamiento del ecosistema peruano de innovación agroalimentaria a través de tres grandes ámbitos: la ciencia y la tecnología desarrolladas en la Unalm, la colaboración entre universidad y sector productivo, y la transformación agroindustrial orientada a la exportación.

Los participantes han visitarodo el Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos, han conocido experiencias de colaboración con empresas como ProHass y Rivulis Perú, así como el trabajo desarrollado por la Incubadora de Empresas de la Unalm, donde se impulsan nuevos proyectos empresariales de base tecnológica.

La delegación también ha recorrido las instalaciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), donde ha podido conocer los avances en investigación y desarrollo que se realizan en los laboratorios de Biología Molecular y Genómica, Suelos, Agua y Análisis Foliares, además de los módulos de producción hidropónica, investigación en cuyes, el Banco de Germoplasma de Frutales y la planta de producción de abono orgánico.

El encuentro ha servido para afianzar las relaciones con los miembros de la Red Innovagro y reforzar el vínculo entre el ceiA3 y el IICA que tiene ya un recorrido de más de 15 años.