La CEJ respalda los proyectos de plantas de biometano previstos en la provincia de Jaén

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) se ha reunido con representantes de las empresas promotoras para analizar los proyectos de instalación de plantas de biometano que actualmente se están impulsando en la provincia.

Durante la reunión, el presidente de los empresarios, Bartolomé González, ha trasladado a los representantes de estas firmas asociadas a la CEJ la "importancia estratégica" de estas iniciativas que "suponen una oportunidad para transformar los subproductos en energía limpia, generando empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales".

La CEJ se ha mostrado partidaria de la instalación de las plantas proyectadas en territorio jiennense por su potencial como motor de innovación y sostenibilidad, "sin olvidar que los citados proyectos de biometano vienen a resolver un problema grave en la provincia con el alpechín", ha subrayado González.

No obstante, también ha planteado la necesidad de que las administraciones ofrezcan a la ciudadanía información "clara, rigurosa y transparente" sobre este tipo de instalaciones.

En este sentido, la CEJ se ha ofrecido a ejercer de interlocutora del sector empresarial con las administraciones --ayuntamientos y Junta de Andalucía-- para avalar que estos proyectos se desarrollen con todas las garantías técnicas y medioambientales, reafirmando su compromiso iniciativas que contribuyan a la diversificación del tejido productivo, a la sostenibilidad medioambiental y al futuro energético de la provincia de Jaén.