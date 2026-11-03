Celis (PSOE) valora la dimisión de Puente como ejemplo de "coherencia y democracia": "No somos lo mismo"

Archivo - El Secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a su llegada a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) en la sede del PSOE en la calle Ferraz, en una imagen de archivo - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional y Formación del PSOE y cabeza de lista al Congreso por Sevilla en las elecciones del 29 de noviembre, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha valorado este martes la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes como un ejemplo de "coherencia y democracia" que, a su juicio, demuestra que en el PSOE "no somos lo mismo".

"Cuando la ciudadanía reclama dignidad a la política hay que responder con respeto, coherencia y democracia. Tu dimisión honra esos principios. Todo mi reconocimiento como compañero y amigo, ministro Óscar Puente", ha publicado en su cuenta en la red social X, consultada por Europa Press.

La decisión, anunciada por el propio ministro este martes al cierre de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, y que incluye la renuncia a ir en las listas del PSOE el 29N, llega seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 viajeros.