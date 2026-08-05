Cenes de la Vega (Granada) rinde homenaje a las Trece Rosas con una fuente dedicada a su memoria

Fuente de las Trece Rosas en Cenes de la Vega. - AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad granadina de Cenes de la Vega ha inaugurado este miércoles la placa conmemorativa de la nueva fuente de las Trece Rosas, un espacio dedicado a preservar la memoria de las trece jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1939 al comienzo de la dictadura de Franco y convertidas en símbolo de la lucha por la libertad, la dignidad y la defensa de los derechos humanos.

El acto institucional, celebrado en la rotonda de la avenida Sierra Nevada, ha estado presidido por la alcaldesa, Montserrat Muñoz, y ha contado con la asistencia del senador del PSOE por Granada, Pepe Entrena, además de representantes institucionales, y vecinos y vecinas del municipio.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que la denominación de los espacios públicos "va mucho más allá de una simple referencia geográfica" y constituye "una declaración de los valores que queremos transmitir a las generaciones futuras".

"Nombrar es reconocer y nombrar es honrar. Con esta fuente queremos rendir homenaje a trece mujeres que representan la lucha por la libertad y el compromiso con la justicia social, incorporando su memoria a la vida cotidiana de nuestro municipio", ha afirmado Muñoz.

La regidora ha subrayado que el homenaje pretende mantener vivo el recuerdo de quienes defendieron sus ideales en circunstancias extraordinariamente difíciles y ha señalado que "la memoria no debe servir para anclarnos en el pasado, sino para fortalecer los principios que sustentan nuestra convivencia: la libertad, el respeto, la igualdad y la defensa de los derechos humanos".

También ha hecho extensible el reconocimiento "a tantas mujeres que, a lo largo de la historia, vieron silenciada su voz y cuyos esfuerzos no siempre recibieron el lugar que merecían en la memoria colectiva".

"A partir de hoy, cada persona que pase junto a esta fuente encontrará también una invitación a recordar, reflexionar y construir una sociedad más justa e igualitaria", ha añadido la regidora.

Por su parte, el senador Pepe Entrena ha respaldado la iniciativa municipal y ha destacado la importancia de preservar la memoria democrática "como una herramienta fundamental para reforzar los valores de convivencia, justicia y libertad".