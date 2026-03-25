Un centenar de vecinos desalojados por una grieta en el garaje de un residencial del casco histórico de Jaén

Archivo - Los Bomberos de Jaén fueron los primeros en actuar junto con Policía Local que precintó los accesos - BOMBEROS DE JAÉN - Archivo

JAÉN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de vecinos permanecen desalojados desde este martes tras detectar una grieta en uno de los pilares de la segunda planta de un garaje de un residencial situado en el casco histórico de Jaén, en la plaza del Doctor Blanco Nájera.

El acceso al garaje --de unas 130 plazas-- y al edificio ha sido precintado, mientras que una empresa contratada por la comunidad está siendo la encargada de apuntalar el pilar con el objetivo de que los vecinos puedan regresar a sus viviendas y cocheras.

Desde el Ayuntamiento se ha indicado a Europa Press que lo que se ha hecho es facilitar apoyo técnico con bomberos y Policía Local. La empresa contratada por la comunidad de propietarios será la encargada de determinar las medidas a adoptar, mientras que de los técnicos municipales se espera que ratifiquen las actuaciones que finalmente se realicen.

Desde la comunidad de propietarios se ha apuntado que la idea es que este mismo miércoles se pueda aprobar el regreso del vecindario y la reapertura del garaje.