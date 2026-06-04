El Centra respalda proyectos de investigación sobre desinformación y polarización y sobre la soledad de personas mayores

Archivo - Personas mayores, soledad. (Foto de recurso). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha sacado a licitación la contratación de servicios de consultoría y asistencia científico-técnica para una serie de proyectos de investigación que pretende fomentar y que versan sobre cuestiones variadas como la "desinformación" y la "polarización", o sobre la "soledad no deseada" entre personas mayores.

Así se desprende de la memoria justificativa, consultada por Europa Press, vinculada a la licitación de este contrato, que tiene un valor estimado de 95.920 euros y para la que se pueden presentar ofertas hasta las 10,00 horas del próximo 16 de junio.

Desde el año 2005, el Centra impulsa convocatorias dirigidas a "promover, fomentar y difundir aquellas investigaciones y estudios realizados en universidades, fundaciones, centros de investigación, sociedades y cualquier otra entidad que desarrollen proyectos de I+D, que supongan un avance real o una contribución significativa al conocimiento y resolución de los retos sociales, económicos y políticos que afrontará Andalucía en su futuro próximo".

En 2025, la Fundación Centra lanzó la XIII Convocatoria de Proyectos de Investigación, con la que se seleccionaron 15 proyectos dirigidos por investigadores adscritos a universidades andaluzas, españolas y extranjeras, que debían encuadrarse en cuatro "grandes líneas de investigación".

Dichas cuatro grandes líneas de investigación, en concreto, se titulan 'Tendencias sociales, demográficas y calidad de vida en Andalucía', 'Sostenibilidad y ecología en Andalucía', 'Democracia y gobernanza en Andalucía', y 'Andalucía: Innovación y Liderazgo en la Historia, la Cultura y el Patrimonio'.

Para cumplir con su cometido de impulsar y fortalecer "la investigación y el conocimiento sobre Andalucía, tanto desde el punto de vista de la historia de su construcción e identidad, como del análisis de su desarrollo presente y expectativas de futuro", la Fundación Centra ha acordado la contratación de "servicios de consultoría y asistencia científico-técnica para el seguimiento, valorización, transferencia e internacionalización" de los proyectos de investigación seleccionados desde dicha XIII Convocatoria.

CUATRO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El contrato que licita la Fundación Centra se divide en cuatro lotes, uno por cada línea de investigación, a la que se vinculan los distintos proyectos seleccionados.

Así, en la línea de investigación 'Tendencias sociales, demográficas y calidad de vida en Andalucía' se encuadra el proyecto 'Análisis de la soledad no deseada en mayores no institucionalizados desde una perspectiva epidemiológica: consecuencias sociosanitarias y evaluación de intervenciones desde el sector público', y el denominado 'Innovación digital para la salud mental: TICs comunitarias para mejorar la calidad de vida de personas con Trastorno Mental Grave y sus cuidadores en Andalucía rural'.

También, dos proyectos denominados 'Salud Emocional y Neurociencia para el Desarrollo de Andalucía (Senda)' e 'IA y futuro del trabajo en Andalucía: Percepción social, desigualdades y adaptación laboral en un contexto de cambio demográfico'.

Por otro lado, la línea de investigación 'Sostenibilidad y ecología en Andalucía' pretende abordar "el impacto de las transformaciones medioambientales en la vida de la ciudadanía andaluza y la necesidad de modelos sostenibles que mejoren su calidad de vida", y a ella se vinculan otros cuatro proyectos, de los que uno se denomina 'Desafíos ambientales y respuestas ciudadanas en Andalucía: actitudes, normas sociales y control percibido de los comportamientos sostenibles'.

Los otros tres proyectos vinculados a esta segunda línea de investigación se llaman 'Sostenibilidad y gobernanza de las cadenas de suministro globales en Andalucía', 'Viviendas de uso turístico y sostenibilidad en Andalucía: retos, regulación y convivencia en la industria turística de la Comunidad autónoma de Andalucía', y 'Hábitos circulares y consumo sostenible entre jóvenes andaluces: moda, alimentación y tecnología como ejes de transformación'.

La tercera línea de investigación --'Democracia y gobernanza en Andalucía'-- aborda "la calidad del sistema democrático y los marcos de gobernanza" en la citada comunidad autónoma, "en un contexto de transformación institucional, cambio generacional y creciente complejidad social".

De esta manera, esta línea estudia "en qué medida la arquitectura institucional andaluza responde" a "tensiones" como las generadas por la "desafección ciudadana" y el "auge de discursos polarizadores", y "qué margen existe para innovar en otros modelos de gobernanza".

Esta línea de investigación pretende así "poner el foco en iniciativas que promueven la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de políticas públicas, a nuevas formas de deliberación colectiva y a la incorporación de herramientas digitales que potencien una participación más inclusiva y sostenida en el tiempo". Asimismo, "aborda el papel que juegan los valores cívicos, la cultura política y la confianza institucional".

Entre los tres proyectos vinculados a esta línea de investigación figura uno denominado 'El sistema de partidos en Andalucía (1868-1936): un análisis dinámico de sus transformaciones y continuidades a través de las elecciones y las elites políticas', y otro titulado 'Desinformación, polarización y voto: influencia de la personalidad y la reflexión cognitiva en el electorado andaluz'.

El tercer proyecto seleccionado por la Fundación Centra en el marco de esta línea de investigación lleva por título '¿Se tambalean los pilares de la democracia? Teorías de la conspiración, desinformación y gobernanza en la sociedad andaluza'.

Finalmente, la cuarta de las cuatro referidas líneas de investigación es la de 'Andalucía: Innovación y Liderazgo en la Historia, la Cultura y el Patrimonio', que "promueve investigaciones que posicionen a Andalucía como una referencia en la innovación científica y en la transferencia del conocimiento, realizando aportaciones historiográficas de temas estratégicos para la imagen de Andalucía en Europa e Hispanoamérica".

En relación a esta línea de investigación figuran los proyectos 'Ciudades de mercaderes. La Andalucía del Renacimiento y la construcción de la primera economía global' y 'Corpus en Escritura Femenina Andaluza (CenEFA): digitalización, análisis y difusión de un patrimonio andaluz silenciado'.

También, 'Redes de propagación del cristianismo en la Bética tardoantigua (ss.IV-VII): un análisis de multiconectividad territorial', e 'Innopat. Una propuesta innovadora para el conocimiento, conservación y divulgación inclusiva del patrimonio cultural andaluz. Investigación y percepción social'.

CARENCIA DE "MEDIOS PROPIOS"

La Fundación Centra justifica la licitación de este contrato de servicios de consultoría y asistencia científico-técnica alegando que "carece de medios propios" para el "impulso de la internacionalización de la actividad investigadora" vinculada a dichos proyectos, así como para la "explotación, valorización, divulgación e interoperabilidad" de sus resultados para "maximizar" su "impacto institucional y social".

Además, el Centra ha licitado esta contratación por carecer de "medios propios" para el "asesoramiento científico y multidisciplinar para el control y seguimiento altamente especializado de los hitos de los proyectos de la XIII Convocatoria de Proyectos de Investigación (2025-2027)".