El Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes abre convocatoria para investigadores

Autoridades académicas y representantes de las instituciones participantes en el Caizem. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), coincidiendo con la apertura de la convocatoria para la adscripción de equipos de investigación, ha sido presentado este miércoles a la comunidad científica cordobesa. Se abre así una nueva etapa en la reciente historia del Caizem, que cuenta ya con una estructura organizativa, reglamento y organigrama.

Según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, a partir de ahora, y hasta el 31 de octubre, los grupos de investigación interesados en el enfoque 'One Health' pueden adscribirse al Caizem en uno de los tres programas existentes: 'Infección, inmunidad y vacunas'; 'Prevención, vigilancia y control integral' e 'Innovación diagnóstica y terapéutica'.

Así lo ha explicado la directora científica del centro, María Ángeles Risalde, quien ha incidido en la necesidad de que estos equipos sean multi e interdisciplinares para dar una mejor respuesta a las necesidades de la sociedad en zoonosis y enfermedades emergentes; así como también deben ser equipos interinstitucionales, para potenciar la transferencia de conocimiento.

Las cuatro consejerías participantes en el Caizem --Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación; Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; y Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias-- junto a la UCO y Fibico, han estado presentes en este acto de presentación para dar respaldo institucional a este centro, único en España por sus características y temática.

La vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, ha presidido el acto y ha señalado que "hoy es un día relevante porque empieza de verdad el recorrido de Caizem para la Universidad de Córdoba y para las consejerías de la Junta de Andalucía que lo integran, pero también para toda la sociedad que trabaja en este sector 'One Health': salud animal, medio agrario, medio ambiental, salud pública y todas las consecuencias derivadas de esto".

Junto a ella, Daniel Escacena, secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y presidente del consejo rector de Caizem, ha subrayado el carácter "pionero del centro, único en España", y ha recordado que será incluido en el catálogo andaluz de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares en la futura Ley Activa (Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación).

Tanto Antonio Martín, subdirector de Medios de Producción de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, como Rafael Martínez, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, han insistido en la importancia de la salud ganadera como "primera línea de defensa de la salud humana", pues el 70% de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen animal.

Los representantes de ambas consejerías han insistido en que "no se puede parcelar la salud" y han incidido en la labor del Caizem para el sistema de alerta temprana de enfermedades de origen animal, la vigilancia epidemiológica o la conservación de la biodiversidad, entre otros.

Por su parte, la delegada territorial de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, ha recordado la figura del ex rector de la UCO y consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, cuyo impulso fue clave para el nacimiento del Caizem.

ANDALUCÍA, PUERTA DE ENTRADA A PATÓGENOS

Tras realizar una breve sinopsis de qué es la zoonosis y las enfermedades emergentes, María Ángeles Risalde ha explicado que Andalucía es la puerta de entrada de patógenos a España y a Europa. Factores como el cambio climático, la densidad población, la globalización, los cambios en el uso del suelo, la ganadería intensiva, la crisis de biodiversidad y el agotamiento de los recursos inciden de forma negativa en las emergencias de zoonosis.

El Caizem nace para hacer frente a esta amenaza desde la ciencia, la investigación de excelencia, la colaboración interdisciplinar e interinstitucional, la transferencia de conocimiento y el liderazgo en investigación con enfoque 'One Health'.

Así lo ha transmitido a los investigadores que se han dado cita en el Rectorado y a quienes ha invitado a presentarse a esta primera convocatoria, cuyo objetivo es configurar la estructura científica de Caizem mediante la incorporación de Equipos de Investigación Consolidados (EIC) y Equipos de Investigación Emergentes (EIE), alineados con los programas científicos y las líneas estratégicas del Centro bajo el enfoque 'One Health'.

EQUIPO CIENTÍFICO DEL CAIZEM

Asimismo, ha presentado el organigrama y el equipo directivo científico del centro, que, junto a la propia profesora Risalde, contará en la Subdirección de Coordinación Científica con Fernando Pérez, catedrático de Tecnología de los alimentos de la Universidad de Córdoba y experto en Seguridad Alimentaria, asesor científico en diferentes agencias nacionales e internacionales, incluyendo Aesan, Efsa, FAO y WHO.

Por su parte, Isabel Machuca, especialista en Medicina Interna-enfermedades Infecciosa en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y coordinadora del programa Pirasoa-Proa en Andalucía, estará en la Subdirección de Transferencia del Conocimiento e Innovación, y Salvador Arenas, profesor de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la UCO y experto en el desarrollo de herramientas de precisión para priorizar planes de conservación ambiental, ocupará la Subdirección de Formación e Internacionalización.

Respecto al Comité Externo de Asesoramiento Científico (CEAC) del Caizem, Risalde ha indicado que estará formado por Rafael Cantón, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Ramon y Cajal; Margarita del Val, coordinadora PTI+ Salud Global y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM); Juan Vicente Sancho, del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas de la Universidad Jaime I, y Helena Freitas, de la University of Coimbra (Portugal) y Unesco Chair in Biodiversity and Conservation for Sustainable Development.

A ellos se suman Hein Imberechts, de Belgium Institute for Health, Vice-President European One Health Association and Chair European Partnership on Animal Health and Welfare; Marta Hugas, de Belgium Institute for Health, Chief scientific of Anses (France) and Past Chief Scientific in EFSA, y Gregory S. Gilbert, de University of California Santa Cruz (USA), Director of the UCSC Forest Ecology Research Plot.