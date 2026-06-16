El Centro de Conservación Zoo de Córdoba recibe la acreditación oficial de la EAZA

El Centro de Conservación Zoo de Córdoba obtiene oficialmente la acreditación definitiva de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), el principal organismo de referencia del sector zoológico de Europa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Conservación Zoo de Córdoba ha obtenido oficialmente la acreditación definitiva de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), el principal organismo de referencia del sector zoológico de Europa, una vez concluido el proceso administrativo y la validación interna del organismo.

El coordinador de acreditaciones en EAZA, Borja Reh, ha hecho entrega al alcalde, José María Bellido, y al teniente de alcalde y delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, de la distinción que certifica el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en bienestar animal, conservación, investigación y educación ambiental.

Según ha informado el Ayuntamiento, aunque hace aproximadamente un año ya se informó del resultado favorable del proceso de evaluación, es ahora cuando se confirma de manera oficial la acreditación definitiva del espacio municipal como miembro acreditado de pleno derecho de la EAZA.

Para obtener esta acreditación, el Centro de Conservación Zoo se sometió a una evaluación exhaustiva por parte de expertos de la comunidad zoológica internacional, que inspeccionaron en profundidad sus instalaciones, protocolos y documentación técnica. Esa evaluación determinó, hace un año, la superación satisfactoria de la inspección técnica y el acto de este martes supone la ratificación formal y oficial de la asociación.

El alcalde ha valorado este hito como "un reconocimiento al trabajo riguroso y continuado de todo el equipo del Centro de Conservación Zoo durante los últimos años". Asimismo, Bellido ha afirmado que "esta acreditación confirma que Córdoba cuenta con un centro a la altura de los mejores de Europa, no sólo a nivel de instalaciones, sino también por su modelo de gestión, comprometido con el bienestar animal, la investigación y la conservación de especies amenazadas".

BIENESTAR ANIMAL, CONSERVACIÓN DE ESPECIES, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Por su parte, el presidente de la EAZA, Christoph Schwitzer, ha enviado un escrito felicitando al centro cordobés donde destaca que "cada miembro del personal del Centro de Conservación Zoo debería celebrar la obtención del estatus de acreditación de la EAZA, ya que es testimonio de su duro trabajo y dedicación".

Schwitzer ha subrayado, además, que "el programa de acreditación de la EAZA ofrece garantías a visitantes y socios de que sus miembros mantienen los más altos estándares y contribuyen activamente al bienestar animal, la conservación de especies, la educación y la investigación".