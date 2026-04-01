El centro de Córdoba se transforma con la iniciativa 'Semana Santa en nuestros comercios: arte, pasión y devoción'

Archivo - Procesión de Semana Santa en Córdoba. - CONSEJO DE COFRADÍAS DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Iluminando Juntos', junto a la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba y la Agrupación de Hermandades y Cofradías, impulsa la actividad 'Semana Santa en nuestros comercios: arte, pasión y devoción', una campaña específica para los escaparates del eje comercial del centro.

Según destacan desde la asociación, esta iniciativa nace con el objetivo de "potenciar la identidad cofrade y dinamizar la actividad económica exclusivamente en la zona centro de la capital".

A través de esta campaña, se invita a los establecimientos del centro histórico y comercial a ser protagonistas de la Semana Mayor. Los comercios participantes decoran sus escaparates con motivos de esta tradición, "convirtiendo las calles más transitadas en una auténtica galería de arte sacro al aire libre".

Al respecto, un local en la calle Cruz Conde se convierte en punto de referencia con una exposición de imágenes del reconocido imaginero Antonio Ortega, que los ciudadanos y visitantes pueden admirar de cerca.

Esta muestra de imaginería contemporánea aporta un valor artístico excepcional a la oferta comercial de la zona, permitiendo una experiencia de cercanía con la talla religiosa que rara vez se disfruta fuera de los templos.

La organización hace un llamamiento a todos los comerciantes de la zona centro para que se sumen a esta iniciativa. Para dar a conocer su trabajo, deben enviar una fotografía de su escaparate decorado; remitirla por mensaje directo, WhatsApp al 638415577 o al correo 'info@iluminandojuntos.es' e indicar el nombre del comercio y su calle --dentro del perímetro del centro--.

Con todas las imágenes recibidas, se realizará una difusión especial en canales oficiales para incentivar que cordobeses y turistas recorran el centro de la ciudad, uniendo el apoyo al comercio local con el sentimiento de la Semana Santa.

En este sentido, desde Iluminando Juntos señalan que quieren que "el corazón de Córdoba lata con más fuerza que nunca, uniendo el patrimonio comercial con la pasión de las hermandades".