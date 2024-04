El Centro Cultural en Córdoba de Fundación Caja Rural del Sur expone desde este miércoles las obras del Manuel Lama

CÓRDOBA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Centro Cultural 'José Luis García Palacios' en Córdoba de Fundación Caja Rural del Sur mostrará desde este miércoles la exposición 'ArteSpacio', del fotógrafo Manuel Lama. El acto de inauguración de este nuevo evento cultural será a las 19,00 horas y las obras estarán hasta el día 3 de marzo, con horario de mañana desde las 11,00 a las 13,30 horas, y por la tarde de 18,00 a 21,00 horas.

Así ha indicado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota en la que ha detallado que Manuel Lama Baena nació en Cabra (Córdoba) y su vinculación con la fotografía comenzó en los años 70, en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid.

Socio de Honor de la Asociación Cordobesa de Fotografía (Afoco), Lama posee el título de Artista de la Confederación Española de Fotografía (ACEF) y de la Federación Internacional del Arte Fotográfico (AFIAP). También posee la medalla de Oro de la FIAP. Sus trabajos se centran en el Retrato ambientado. Street Photography. La abstracción y en las últimas exposiciones Los Museos de Arte Contemporáneo.

A principios de los 90 comenzó a exponer su obra en exposiciones individuales: 'Un naufragio entre la Sierra y la Campiña', 'Paseos con Marta', 'Personajes de los Pueblos Blancos', 'Humanidad, Vitalidad y Arte (Homenaje a Juan Vacas)', 'Miradas', 'Utopías (La Mezquita y el Mar)', 'Asignatura pendiente (Madrid)', 'Gaudí. Formas y color', 'El Sur de Marruecos', 'Espacios eternos', 'La Ciudad del Mundo (París)', 'Miradas Serenísimas (Venecia)', 'La Cuba que encontré', 'AteSpacio', 'Mis Joyas' o 'La Perla Azul (Chaouen)'.

Ha participado en innumerables exposiciones colectivas a nivel nacional y en varios países de Europa y América y en la Bienal Internacional de fotografía tanto en colectivas como en exposiciones individuales. Y en la Bienal Internacional de Tenerife. Seleccionado para la Bienal de Olot. Ha conseguido más de cien premios en Concursos Nacionales e Internacionales, destacando el Premio Mezquita, uno de los más prestigiosos a nivel Nacional.

Igualmente, ha tomado parte como jurado en varios Concurso de Fotografía. Ha comisariado la exposición la Córdoba del Siglo XXI, y ha coordinado en varias ediciones, dentro de la Bienal Internacional de Fotografía de Córdoba la sección paralela. Ha publicado en revistas especializadas y tiene editados los libros La Cuba que encontré y ArteSpacio. Su obra se encuentra en la fototeca de Córdoba y en colecciones particulares e institucionales.

El Comisario de la exposición, Michael Zapke, explica sobre la muestra que "Manuel Lama nos ofrece en esta exposición su particular visión de los espacios expositivos modernos. Las veinte obras aquí expuestas, son la síntesis de exhaustivas investigaciones, viajes y visitas a un gran número de museos de Arte Contemporáneo. Su visión no se basa solamente en aspectos arquitectónicos ni exclusivamente en la obra expuesta, no. Manuel une con maestría y dominio múltiples elementos encontrados durante sus visitas".

Según añade, "la exposición es la unión de la obra arquitectónica, obra artística y, un tercer elemento, el observador. Basado en estos tres elementos construye una nueva obra de arte bidimensional. Gracias a su forma de trabajar, paciente, pausada y perfectamente planificada, ha llegado a su meta con un resultado equilibrado y sorprendente, lleno de vida y a la par, relajante".

"Las imágenes de ArteSpacio nos acercan a los templos del arte, de este siglo, frecuentemente fríos y distantes, evocando sensaciones e invitando a la participación, reflexión, comunicación y disfrute. La exposición nos deja instantáneas ancladas en la memoria, recordables en cualquier momento de nuestra vida", ha apostillado el comisario.