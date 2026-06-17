El Centro de Interpretación del Juramento en Córdoba inicia una serie audiovisual sobre la devoción a San Rafael

Imagen del audivisual sobre el Libro de Tobías, explicado por Adolfo Ariza. - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL JURAMENTO DE S.RAFAEL

CÓRDOBA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael de Córdoba ha puesto en marcha una nueva acción divulgativa centrada en la figura del custodio de Córdoba y en su presencia en las Sagradas Escrituras mediante una serie de vídeos en los que el vicerrector de la Iglesia del Juramento de San Rafael, Adolfo Ariza, explica el Libro de Tobías, uno de los textos bíblicos más estrechamente vinculados a la devoción al arcángel San Rafael.

Según han informado el Centro de Interpretación del Juramento en una nota, la iniciativa se enmarca dentro de las actividades que inició con la publicación del original del 'Libro de las Apariciones' en su web, con el objetivo de "acercar a cordobeses, visitantes y devotos el significado histórico, religioso y espiritual de San Rafael, así como el papel que ocupa la Iglesia del Juramento, como uno de los grandes espacios de referencia de esta devoción en Córdoba".

A lo largo de las diferentes entregas, Adolfo Ariza irá desgranando las claves del Libro de Tobías, un relato del Antiguo Testamento en el que San Rafael aparece como compañero de camino, protector y enviado de Dios. La serie permitirá "profundizar en el sentido de este texto bíblico y en su relación directa con la misión atribuida al arcángel, es decir la de acompañar, guiar, sanar y conducir hacia el bien".

El rector de la Iglesia del Juramento de San Rafael, Fernando Cruz Conde, ha subrayado que esta propuesta "nace con la voluntad de seguir ofreciendo contenidos que ayuden a comprender mejor quién es San Rafael y por qué su devoción está tan profundamente arraigada en Córdoba".

En este sentido, ha destacado que "el Libro de Tobías es esencial para acercarse a la figura del arcángel, porque en él se revela su misión como enviado de Dios para proteger, acompañar y sanar". Cruz Conde ha señalado, además, que el Centro de Interpretación del Juramento, "no solo quiere mostrar un patrimonio artístico o histórico, sino también explicar el sentido profundo de una devoción que forma parte del alma de Córdoba".

Con esta serie de vídeos, según ha afirmado, quieren que "cualquier persona, desde su casa o desde su visita a la Iglesia del Juramento, pueda acercarse de una manera sencilla y rigurosa al fundamento bíblico de San Rafael".

La serie se difundirá a través de los canales digitales vinculados a la Iglesia del Juramento y al Centro de Interpretación, reforzando así la apuesta por acercar este espacio a nuevos públicos y por ofrecer materiales de formación y divulgación accesibles para todos.

La Iglesia del Juramento de San Rafael continúa de este modo ampliando su "labor cultural, espiritual y divulgativa" en torno al custodio de Córdoba, con el propósito de "mantener viva una devoción que ha acompañado a la ciudad durante siglos y que sigue siendo una de sus señas de identidad más profundas".