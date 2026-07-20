El Centro de Interpretación Turística del Castillo de Santa Catalina, en Jaén, luce nueva iluminación

Interior del Centro de Interpretación Turísitica del Castillo de Santa Catalina - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo una completa renovación y mejora de los sistemas de iluminación en el Centro de Interpretación Turística del Castillo de Santa Catalina y en el Salón Mudéjar del Palacio del Condestable Iranzo.

La actuación, que ha supuesto una inversión total de 10.859,28 euros, ha buscado mejorar la eficiencia energética de estos espacios emblemáticos y ofrecer un servicio turístico de máxima calidad.

Esta intervención se encuentra enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Jaén Capital del Oleoturismo', centrado específicamente en la mejora de la eficiencia energética y la implantación de iluminación eficiente en elementos patrimoniales.

Los trabajos han sido financiados a través de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y han sido ejecutados por la empresa local Aymar Instalaciones Eléctricas Iluminación.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo (Jaén merece Más), ha destacado que este proyecto representa "una apuesta decidida por la sostenibilidad y el ahorro energético en la gestión municipal", al tiempo que mejora la experiencia de los visitantes.

Según ha detallado, la intervención en el Castillo de Santa Catalina solventa "una deficiencia histórica con una luz acorde a su valor monumental", mientras que en el Salón Mudéjar se da respuesta a las necesidades técnicas que requería este espacio cultural tras la restauración de su alfarje.

En el caso del Centro de Interpretación Turística del Castillo de Santa Catalina, la valoración técnica previa evidenció una "obsolescencia total" en su sistema lumínico, ya que no se había realizado ningún cambio o adaptación de iluminación desde su inauguración en el año 2000.

Al tratarse de una iluminación antigua, fría y con un elevado coste energético para las arcas municipales, se ha procedido a la instalación de luminarias led de alta eficiencia energética en puntos clave de la fortaleza.

En concreto, se ha actuado en la entrada y la zona de la prisión; la torre del homenaje -sala de recepción, sala de proyección de la primera planta y sala grande--; la torre de las Damas; la torre Albarrama; la torre de troneras y los aseos públicos.

Por otro lado, el Salón Mudéjar, que alberga numerosas presentaciones, charlas y conferencias, presentaba carencias de iluminación en la zona destinada a autoridades y ponentes, lo que dificultaba el correcto desarrollo de los eventos tras la reciente restauración de su alfarje.

Para solucionar este problema, la actuación ha consistido en el suministro e instalación de cuatro unidades de lámparas LED tipo flexo adaptadas para la mesa de conferenciantes y una unidad de lámpara LED adaptable al atril corporativo.

Espejo ha concluido que, con esta intervención, el Patronato municipal de Cultura "no solo optimiza la factura energética, sino que revitaliza y embellece ambos espacios para ofrecer un servicio cultural y turístico de máxima calidad".