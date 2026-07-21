El incendio de Los Gallardos (Almería) afecta a 19 explotaciones ganaderas y quema 7.043 hectáreas

Ganado ovino-caprino en una explotación afectada por el incendio de Los Gallardos (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el pasado 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en Los Gallardos (Almería), ha afectado a 19 explotaciones de ganado ovino-caprino, con un censo total de 2.863 cabezas, y a 7.043 hectáreas de suelo agrícola, forestal y no agrícola en los municipios de Bédar, Los Gallardos, Lubrín, Antas y Sorbas.

Así lo ha precisado la Junta en una nota, tras la visita del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, a agricultores y ganaderos que han perdido pastos y cultivos como consecuencia del fuego.

El delegado ha señalado que, con la información disponible hasta la fecha, no se han constatado daños estructurales relevantes en las explotaciones ganaderas de la zona afectada ni bajas de animales.

No obstante, se han identificado daños en infraestructuras vinculadas a las explotaciones, como las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua, incluidas las tuberías, y los caminos de acceso, además de en las superficies de pastos que servían de apoyo a varias especies, principalmente al ganado ovino-caprino.

Según los datos del Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), Los Gallardos concentra el mayor número de explotaciones afectadas, con diez, seguido de Bédar, con ocho, y Antas, con una.

En cuanto a las explotaciones apícolas, el delegado ha explicado que todavía no hay datos completos de afectación, ya que se está comprobando la ubicación exacta de los asentamientos de colmenas dentro del perímetro quemado.

El fuego ha supuesto la pérdida de flora melífera y de emplazamientos aptos para instalar colmenas durante un periodo prolongado, lo que puede afectar a la actividad apícola de la zona más allá de los daños materiales inmediatos. "Además, se han perdido 50 colmenas", ha concretado Mena.

OCHO DE CADA DIEZ HECTÁREAS QUEMADAS SON PASTIZALES

El análisis de los datos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) refleja que, sobre una superficie conjunta de 56.797 hectáreas correspondiente a los cinco términos municipales estudiados.

La superficie quemada representa en algún municipio más del 80 por ciento de su término. Casi ocho de cada diez hectáreas afectadas corresponden a pastizales, un dato relacionado con el carácter forestal y ganadero de la Sierra de Bédar y Los Filabres y que explica el impacto sobre la ganadería extensiva de la comarca, pese a que no se hayan producido bajas de animales.

Los cultivos leñosos de mayor valor económico, entre ellos el olivar, los cítricos, los frutales y los frutos secos, suman unas 700 hectáreas afectadas.

BÉDAR CONCENTRA EL IMPACTO MÁS SEVERO

Bédar ha registrado el impacto más severo, con 3.856 hectáreas afectadas, que representan el 84 por ciento de su término municipal. El fuego ha alcanzado el 98 por ciento del suelo de uso forestal y el 85 por ciento de los pastos, categorías que han quedado prácticamente arrasadas en su totalidad.

En Los Gallardos, el incendio ha afectado a 1.170 hectáreas, el 33 por ciento de la superficie municipal. Los daños se han concentrado principalmente en los pastos, con el 53 por ciento de esta superficie afectada, y, en menor medida, en las tierras de cultivo de vega, con un nueve por ciento.

La Junta apunta que la presencia de regadíos y de infraestructuras agrícolas probablemente ha actuado como cortafuegos parcial en estas zonas de cultivo.

Por su parte, Lubrín ha contabilizado unas 1.772 hectáreas quemadas, que representan un 13 por ciento de su superficie, con los pastos como categoría dominante.