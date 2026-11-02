El centro municipal de acogida de Jaén se mantiene por debajo del centenar de plazas ocupadas

Centro municipal de acogida de Jaén capital para temporeros. - AYUNTAMIENTO DE JAEN

JAÉN 2 Nov. (EUROPA PRESS) - La edil de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén, Eva Funes, ha detallado este lunes que el dispositivo de atención a temporeros en el centro municipal de acogida no ha superado estos días el centenar de plazas ocupadas de las 170 disponibles, con un flujo sostenido. "El pasado viernes registrábamos cien personas alojadas mientras que este domingo sólo pernoctaron 68 usuarios. Es un flujo sostenido que permite en estos momentos cubrir la demanda que se registra en nuestras instalaciones", dice Funes.

"Tenemos que recordar que el centro está abierto todo el año con 48 plazas, no es un centro solo para personas temporeras, sino que acoge a personas sin hogar todo el año. Desde mediados de octubre venimos flexibilizando el número de plazas porque es cuando se ha detectado la presencia de personas temporeras, pasando de esas 48 tras la feria de San Lucas a 60-70 y en estos momentos fluctuamos entre las 70 y 100 plazas ocupadas de las 170 que tiene de capacidad este centro durante la campaña", ha relatado en una nota.

En este sentido, la edil ha recordado que el Jaén Arena, dispositivo auxiliar previsto en caso de necesidad, aún no se ha activado puesto que la demanda se cubre inicialmente con la disponible en el centro. La concejala ha informado además de que el punto informativo de la estación funciona ya en horario de mañana y de tarde con dos personas mediadoras y cuenta como novedad con otras dos más en calle realizando labores de información sobre recursos disponibles, en colaboración con el voluntariado del tercer sector y Policía Local y Nacional presente en el entorno.

Finalmente, la edil de Servicios Sociales ha explicado que todo el dispositivo se atiende en estos momentos por un total de 26 personas, que son quienes se hacen cargo de esta logística, entre vigilantes, monitores, mediadores y personal de cocina y limpieza. Funes dice que los recursos de la Junta apenas sufraga las necesidades del dispositivo, teniendo finalmente el Ayuntamiento que soportar el peso restante, cuando la ciudad no es la principal beneficiaria de la mano de obra que llega para trabajar en la campaña oleícola.