El Centro UCOCultura inaugura en Córdoba la exposición 'Canteros/Bancales', de Andrés Delgado

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro UCOCultura ha inaugurado este jueves la muestra 'Canteros/Bancales' del artista canario Andrés Delgado, que podrá visitarse hasta el próximo 4 de enero. La exposición se incorpora a la programación cultural del curso 2025-2026 con la voluntad de difundir una obra que "trasciende lo meramente estético para convertirse en un discurso ético sobre la preservación del territorio y la transmisión de los saberes ancestrales".

Así lo ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota en la que ha detallado que Andrés Delgado es un "creador nómada, con más de cuatro décadas de trayectoria, que ha vivido entre Tenerife y Madrid, vinculando siempre su práctica plástica a una profunda reflexión sobre la relación entre paisaje, identidad y memoria colectiva".

Artista y gestor cultural comprometido, convirtió su residencia madrileña en un espacio de encuentro, una auténtica embajada de la cultura canaria en la capital, abriendo caminos para el diálogo entre creadores, instituciones y públicos diversos. Su obra se ha mostrado en museos y centros culturales de España y del ámbito internacional, y ha sido motor de proyectos de intercambio artístico que refuerzan la visibilidad del arte contemporáneo español en redes globales.

En 'Canteros/Bancales', Andrés Delgado nos aproxima a un territorio específico: los bancales y canteros de Arico, en el sur de Tenerife, donde el artista reside y trabaja. Sus pinturas, de apariencia abstracta, hunden sus raíces en la observación cotidiana del paisaje insular: la taró que envuelve de niebla la madrugada, la calima que convierte montañas y volcanes en planos difuminados, o la luz que transforma los perfiles en siluetas que parecen desvanecerse.

Estos fenómenos naturales le ofrecen un lenguaje pictórico que se convierte en metáfora de procesos más profundos: la desmaterialización del paisaje, la transformación del entorno y la extinción de modos de vida que, durante siglos, hicieron posible la adaptación del ser humano a un medio árido.

En esta muestra, Andrés Delgado presenta telas pintadas con acrílico y pinturas sobre cartones degradados y encolados a tableros, así como joyas de las series 'Piedras', 'A cielo abierto' y 'Canteros', realizadas en planta y en aleación de plata y latón.

La serie aborda, con mirada crítica, la paradoja de nuestro tiempo: en nombre de la sostenibilidad se implantan aerogeneradores, jardines solares o instalaciones fotovoltaicas que, al mismo tiempo que producen energía limpia, arrasan con la memoria del territorio y con saberes que podrían ser hoy de gran utilidad. Así, prácticas tradicionales son desplazadas por infraestructuras que borran la huella cultural campesina.

En este sentido, la programación cultural de la Universidad de Córdoba busca ser un espacio diverso y plural en el que dialoguen distintos lenguajes artísticos y trayectorias vitales.

UCOCultura concibe su labor como un puente entre generaciones y territorios, acogiendo tanto a artistas jóvenes que encuentran aquí su primera oportunidad expositiva, como a creadores cordobeses consagrados cuya obra merece ser revisitada y difundida, y a figuras foráneas de prestigio internacional cuya presencia enriquece el ecosistema cultural local.

La convivencia de estas miradas permite tejer un relato cultural más amplio, abierto y contemporáneo, que refuerza la vocación universitaria de apertura, conocimiento compartido e intercambio entre comunidades.

Esta exposición constituye la primera escala de una itinerancia que llevará la obra de Andrés Delgado al Museo Centro de Artes de Vanguardia La Neomudéjar de Madrid, donde se expandirá incorporando instalaciones 'site specific', y a otros espacios vinculados a la red Art House Spain, creada por Néstor Prieto y Francisco Brives, consolidada como referente de la movilidad y la internacionalización del arte contemporáneo español gracias a un programa de intercambios artísticos con fundaciones, museos e instituciones en el continente Americano.

Desde Córdoba, y de la mano del artista y la Fundación MBM, "abrimos un camino que esperamos se proyecte sobre otros creadores activos en la provincia, fortaleciendo el intercambio cultural y la reflexión crítica desde el arte", han señalado desde la UCO.

"LLAMADAS DE ALERTA A LA RESPONSABILIDAD"

Las obras de Andrés Delgado "no son sólo obras para contemplar: son llamadas de alerta a la responsabilidad con la naturaleza, la tradición, la cultura y el patrimonio". Así las presenta Federico Castro, comisario de la exposición, "al que agradecemos su dedicación, su compromiso y la generosidad de poner a nuestra disposición su saber y los medios de la Fundación MBM".

Con esta muestra, la Universidad de Córdoba reafirma su "compromiso con la cultura como herramienta de transformación social y con el arte como espacio de memoria, resistencia y futuro compartido".

Andrés Delgado nació en Güímar (Tenerife) en 1953 y estudió Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife y en la Escuela de San Fernando de Madrid. En 1969 obtuvo el primer premio de pintura en Santa Cruz de Tenerife y en 1972 realizó su primera exposición en el Ateneo de La Laguna. Desde 2010 pertenece al colectivo Tres en Suma, Madrid.