Centros de Enseñanza Privada piden que la Ley de Autoridad del Profesorado englobe "sin exclusiones" a todo el colectivo

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Centros de Enseñanza Privada en Andalucía, Leandro García Reche, ha apoyado este miércoles "decididamente" la Ley de Autoridad del Profesorado pero ha reclamado que "lo haga sin exclusiones" incorporando al personal docente que presta sus servicios en centros concertados.

En la comisión parlamentaria de Educación para expresar el posicionamiento de CECE-A sobre el Proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, ha señalado que a los profesores de los centros privados se les debe igualmente que reconoce la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, ya que

éstas son las mismas que realizan los profesores de los centros concertados y públicos.

Aunque la mayoría del alumnado y sus familias ejercen su derecho a la convivencia en el seno de la comunidad escolar con una actitud de participación y de respeto hacia sus profesores, "no es menos cierto que existe un porcentaje minoritario, pero significativo, que provoca un fuerte desgaste en la autoridad de los docentes, a los que se dificulta, en muchos casos, el normal desarrollo del proceso de enseñanza".

Además, ha recordado que no existe una Ley de autoridad del profesorado de carácter básico para todo el estado español, aunque algunas comunidades sí tienen y la respuesta "es muy positiva". "No cabe duda de que hemos avanzado en la construcción de un sistema educativo que promueve y ampara la convivencia en los centros escolares. Pero llegados a este punto, debemos plantearnos que no todos los objetivos se han conseguido", ha comentado.

A este respecto, el presidente de CECE-A considera que existe un porcentaje significativo de alumnos y de padres que "han confundido el ejercicio de sus derechos con actitudes violentas y de agresiones que la citada normativa vigente no pone freno o solución y que

han venido generando una cierta percepción de impunidad para los que cometen estas faltas".

Cita en este punto ejemplos como dificultades para dar clase, faltas de respeto, amenazas y agresiones verbales, o el ciberacoso entre alumnos o hacia el profesorado.

Así con todo, plantea una serie de avances y observaciones para que esta Ley de Autoridad del Profesorado sea un instrumento eficaz, para "tratar de enseñar cómo se ejerce el respeto que no debimos perder".

Ha apuntado que se precisa ampliar la formación pedagógica y emocional de los docentes para hacer frente a las situaciones que se presentan en el desarrollo de sus clases, origen de procesos de inseguridad, estrés o depresión. También incorporar, dentro de la autonomía de centro, a las normas de organización y funcionamiento valores o normas de urbanidad y respeto.

Pero también que ningún profesor quede excluido. A diferencia de como viene recogido en el texto normativo a debate, los servicios jurídicos y psicológicos de la Administración deberían extenderse al profesorado en pago delegado, a fin de obtener la protección y ayuda necesaria en caso de conflicto.

En definitiva, tanto CECE Andalucía como su presidente se reafirman en su disposición favorable para colaborar en todas aquellas iniciativas que produzcan sinergias positivas en la mejora del sistema educativo.

"Sin duda, recuperar la autoridad del profesorado y la erradicación de la violencia escolar, en cualquiera de sus manifestaciones, debe ser un objetivo común de los que tenemos la responsabilidad de velar por la excelencia y calidad de la enseñanza y educación que reciben nuestros niños", ha concluido.