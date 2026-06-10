El CEO investigado por presuntos abusos a una reportera:"En 30 años de carrera nunca he tenido una conducta inapropiada"

Archivo - Gustavo Fuentes. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CEO del Grupo ADM Gustavo Fuentes investigado por presuntos abusos sexuales a una reportera ha asegurado este miércoles que "en los más de 30 años de carrera profesional, nunca he tenido una conducta inapropiada de ningún tipo, especialmente de la tipología de la denunciada". En declaraciones remitidas a Europa Press, ha afirmado tener "plena confianza en la justicia, con la tranquilidad de quien no ha hecho nada, confiando en el esclarecimiento de los hechos a la mayor brevedad". Igualmente, ha subrayado que "desde que tuve conocimiento de esta denuncia me he puesto a plena disposición de la justicia para esclarecer los hechos denunciados".

Por su parte, el Consejo de Administración de ADM ha informado en las últimas horas de la "suspensión temporal de funciones" del director general, Gustavo Fuentes, al que un juez investiga por presuntos abusos sexuales a una reportera del grupo. "En el marco de las actuaciones desarrolladas y tras valorar las circunstancias concurrentes, el Consejo ha acordado la propuesta de suspensión temporal de funciones del director general hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia".

Así se recoge en un comunicado remitido a los medios por ADM en el que se relata que el pasado 7 de mayo, el Consejo de Administración de ADM tuvo conocimiento "a través del director general de la compañía" de la "existencia" de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa".

"Desde ese mismo momento en el que Consejo tuvo conocimiento, se activaron los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones y se encargó al departamento de Compliance la evaluación de los hechos y la propuesta de las medidas que resultaran procedentes. Asimismo, y con el objetivo de garantizar la normal operativa de la entidad, el Consejo acordó otorgar poderes al director financiero para la firma de contratos en representación de la compañía", se detalla en el comunicado.

Tras analizar el informe elaborado por Compliance, el Consejo de Administración, el 3 de junio, acordó la adopción de "diversas medidas cautelares", entre ellas, la "separación funcional parcial" del director general en "materias relacionadas con la gestión de personal" y en aquellas decisiones económicas que "pudieran guardar relación con el procedimiento judicial".

Estas competencias pasan a ser asumidas por el Consejo de Administración y, en determinados ámbitos operativos, por la dirección financiera bajo su supervisión. Posteriormente, el 9 de junio, el Consejo de Administración ha celebrado una sesión extraordinaria para "analizar la situación generada tras las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación".

El departamento de Compliance continuará realizando el seguimiento del procedimiento e informando al Consejo de cualquier "novedad relevante que pueda afectar a la compañía". El Consejo de Administración ha reiterado su "compromiso con los principios de buen gobierno, transparencia e integridad institucional, así como su pleno respeto a la actuación de la Justicia, al principio de presunción de inocencia y a los derechos y garantías de la denunciante y de todas las personas involucradas en el procedimiento". Asimismo, ha manifestado su "firme rechazo a cualquier forma de acoso, abuso, discriminación o conducta que atente contra la dignidad de las personas".