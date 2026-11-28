Archivo - Detalle del colegio electoral IES San Isidoro en las eleciones europeas de 2024 - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 322.691 andaluces podrán ejercer este domingo 29 de noviembre su derecho al voto por primera vez en unas elecciones generales, lo que supone el 4,7% del total de los 6.833.904 electores convocados a las urnas en la comunidad, según datos de la Oficina del Censo Electoral (OCE) consultados por Europa Press.

Por provincias, Sevilla se sitúa a la cabeza en número de nuevos electores respecto a las generales del 23 de julio de 2023, con 80.588, seguida por Málaga, con 60.524; y Cádiz, con 50.632.

Por detrás se encuentran Granada, con 34.700; Córdoba, con 28.349; Almería, con 26.029; Jaén, con 22.197; y Huelva, con 19.672.

Respecto a las últimas elecciones de ámbito estatal, las europeas del 9 de junio de 2024, la cifra de nuevos votantes en Andalucía alcanza los 239.464 con el siguiente reparto por provincias: 19.270 en Almería; 37.465 en Cádiz; 21.007 en Córdoba; 25.747 en Granada; 14.666 en Huelva; 16.529 en Jaén; 44.912 en Málaga; y 59.868 en Sevilla.

En total, 6.833.904 andaluces, 300.520 de ellos residentes en el extranjero, podrán ejercer el derecho al voto este 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales, lo que supone 163.996 más en relación a los comicios celebrados en julio de 2013, un aumento del 2,4%.