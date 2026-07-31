Cerca de 600 niños participan en las actividades de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha desarrollado durante el mes de julio una programación educativa para prevenir la violencia machista desde la infancia mediante las artes escénicas. La iniciativa ha permitido que 580 niños de ocho municipios participaran en actividades de sensibilización sobre igualdad y prevención de la violencia machista a través del teatro, la música y la narración.

Así lo ha señalado la plataforma en una nota en la que ha indicado que el balance de la campaña desarrollada durante el mes de julio en las Escuelas de Verano de la provincia de Córdoba "muy positivo", pues bajo el lema 'En verano también trabajamos la igualdad', la entidad ha llevado a cabo actividades fomentar entre la población infantil valores como el respeto, la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y la convivencia, utilizando el teatro como una herramienta educativa y de transformación social.

Durante el mes de julio se han representado los cuentos musicales teatralizados 'El Viaje', interpretado por Manuel Ruiz y Belén Jurado, y 'Son cosas de brujas', a cargo de La Talega Roja. Ambas propuestas han combinado música, humor y participación para invitar a los niños a reflexionar sobre los estereotipos de género y la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Las actuaciones se han desarrollado en los municipios de Palma del Río (150 participantes), Fuente Palmera (80), Belalcázar (70), Villaralto (60), Nueva Carteya (60), Doña Mencía (30), Cardeña (60) y Lucena (75), alcanzando un total de 580 participantes. Todas ellas actividades han estado acompañadas por el equipo de trabajo de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, que ha dinamizado los encuentros, reforzado los mensajes educativos y facilitado espacios de diálogo y participación con los grupos infantiles, contribuyendo a que cada representación se convirtiera también en una experiencia de aprendizaje en valores.

Desde la plataforma han destacado la importancia de seguir impulsando iniciativas de prevención durante los periodos vacacionales, aprovechando espacios de ocio educativo para continuar promoviendo una cultura de igualdad y rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres desde las primeras etapas de la vida.

Además, la entidad ha agradecido la implicación de los ocho ayuntamientos participantes, así como el apoyo de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba y la colaboración de Juventudes Musicales de Córdoba, cuyo respaldo ha hecho posible el desarrollo de esta programación. Con esta campaña, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres reafirma su compromiso con la educación en igualdad como una herramienta esencial para prevenir las violencias machistas y construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de discriminación desde la infancia.